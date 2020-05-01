Белоусов вступил в должность и.о. главы правительства: Путин подписал указ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов стал исполняющим обязанности главы кабмина. Такое решение было предложено ранее Михаилом Мишустиным главе государства.

Дело в том, что нынешний премьер заразился коронавирусом, о результатах теста, который оказался положительным, Мишустин сообщил в обращении к президенту страны. Он также предложил назначить исполняющим обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Президент выразил поддержку Мишустину, пожелал ему выздоравливать. Кроме того, он согласился с предложением о назначении Белоусова.

Позднее стало известно, что Путин подписал соответствующий указ о назначении Белоусова.