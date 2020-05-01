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Белоусов вступил в должность и.о. главы правительства: Путин подписал указ

01 мая 2020, 00:10  •  61 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Причиной такого решения стало то, что действующий премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов стал исполняющим обязанности главы кабмина. Такое решение было предложено ранее Михаилом Мишустиным главе государства.
Дело в том, что нынешний премьер заразился коронавирусом, о результатах теста, который оказался положительным, Мишустин сообщил в обращении к президенту страны. Он также предложил назначить исполняющим обязанности первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Президент выразил поддержку Мишустину, пожелал ему выздоравливать. Кроме того, он согласился с предложением о назначении Белоусова.
Позднее стало известно, что Путин подписал соответствующий указ о назначении Белоусова.

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