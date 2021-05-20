Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Главная / Политика

Белоусов провел совещание по дальневосточной авиакомпании

20 мая 2021, 03:30  •  41 • Политика
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов 19 мая провел совещание по дальневосточной авиакомпании.
В совещании приняли участие зампредседателя правительства РФ — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Сахалинской области Виталий Лимаренко, генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик и представители федеральных органов исполнительной власти.
По итогам обсуждения были даны поручения по обеспечению завершения корпоративных процедур, а также формирования перспективных финансово-экономических параметров деятельности компании.
Ранее в начале апреля «Аврора» подписала дорожную карту закупки самолетов с Минпромторгом России и Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). В документе прописан график поставок российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ил-114.
Позднее глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК; права акционера осуществляет Минтранс) Евгений Дитрих сообщил, что в 2021 году в парк «Авроры» будет поставлен первый российский региональный самолет Superjet 100. Всего в 2021–2025 годах намечена поставка 45 воздушных судов российского производства.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 23:50
Эрдогана постигла "судьба Лукашенко": Турция лишилась сразу двух соревнований
19 мая 2021, 23:50
Чем закончится "финт ушами" США в Крыму: Военный эксперт предсказывает фиаско
20 мая 2021, 01:40
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил беду мировой политики
19 мая 2021, 23:50
Русский купол защитит от ракет Пентагона - Кнутов
20 мая 2021, 01:40
Китайцы нашли в России "кошмар для всего надводного флота США"
20 мая 2021, 01:40
Лавров впервые встретился с Блинкеном: "Всем понятно, почему сенсация"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
14 мая 2021, 20:05
Соловьёв предупредил: "Путин никогда не делает случайных заявлений"
14 мая 2021, 12:45
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
13 мая 2021, 17:30
Новая победа Черноморского флота над США. Без шуток
13 мая 2021, 12:00
Главком ВСУ пожаловался на русский флот: Всё слишком серьёзно
15 мая 2021, 09:50
Доллар бьёт тридцатилетний рекорд. Эксперт предупредил о новых потрясениях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.