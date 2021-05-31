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Белоусов прижал спекулянтов: Рост цен вскрыл "самый больной вопрос"
31 мая 2021, 19:05 • 130 • Политика
Андрей Белоусов прижал спекулянтов в металлургическом секторе, которые воспользовались взлётом стоимости продукции на международном рынке. Рост цен вскрыл "самый больной вопрос", заметил Никита Комаров.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов решил вернуть в государственный бюджет сумму в 100 миллиардов рублей - сверхприбыль, полученную главными металлургическими корпорациями на фоне взлёта цен на международном рынке, подчеркнул ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".
В настоящее время государство занимается развитием масштабных инфраструктурных проектов, в частности - транспортных. Речь, прежде всего, о расширении БАМа и Транссиба.
Затраты были рассчитаны, но неожиданно, в связи с ростом мировых цен на металлургическую продукцию, соответствующие компании затребовали более значительные суммы за свои поставки.
Всё потому, что большинство компаний сектора зарегистрированы вне отечественной юрисдикции. Комаров добавил, что Россия располагает колоссальными ресурсами, их не нужно приобретать за доллары из-за границы.
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