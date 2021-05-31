Белоусов прижал спекулянтов: Рост цен вскрыл "самый больной вопрос"

Андрей Белоусов прижал спекулянтов в металлургическом секторе, которые воспользовались взлётом стоимости продукции на международном рынке. Рост цен вскрыл "самый больной вопрос", заметил Никита Комаров.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов решил вернуть в государственный бюджет сумму в 100 миллиардов рублей - сверхприбыль, полученную главными металлургическими корпорациями на фоне взлёта цен на международном рынке, подчеркнул ведущий канала Царьград Никита Комаров в эфире программы "Без цензуры".

В настоящее время государство занимается развитием масштабных инфраструктурных проектов, в частности - транспортных. Речь, прежде всего, о расширении БАМа и Транссиба.

Затраты были рассчитаны, но неожиданно, в связи с ростом мировых цен на металлургическую продукцию, соответствующие компании затребовали более значительные суммы за свои поставки.

Самый больной вопрос заключается в следующем: хорошо, допустим, бюджет несёт дополнительные затраты, а металлурги получают сверхприбыли. Но что с этой прибылью происходит? Она отправляется в офшоры, - обратил внимание ведущий "Первого русского".

Всё потому, что большинство компаний сектора зарегистрированы вне отечественной юрисдикции. Комаров добавил, что Россия располагает колоссальными ресурсами, их не нужно приобретать за доллары из-за границы.