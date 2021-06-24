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Белоусов отнял у олигархов миллиарды долларов: "Так же надо и с банкирами…"
24 июня 2021, 20:40 • 263 • Политика
Андрей Белоусов отнял у олигархов миллиарды долларов. Правительство вводит пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов. В итоге три русских мультимиллионера потеряли в моменте $2,5 млрд. Ситуацию прокомментировал Юрий Пронько: "Так же надо и с банкирами…".
Правительство России вводит пошлины на экспорт чёрных и цветных металлов, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Речь идёт о реализации инициативы первого вице-премьера Андрея Белоусова, который ранее заявил, что металлургические олигархи "нахлобучили" государство на миллиарды.
С его мнением согласились и другие чиновники кабмина. Они подчёркивают, что экспорт крупнейших металлургических компаний растёт быстрыми темпами, отрасль получает сверхприбыли, а предпосылок для остановки роста цен на мировых рынках не наблюдается.
"Северсталь", НЛМК и "Норникель" суммарно подешевели на 332 миллиарда рублей за полчаса после того как правительство объявило о решении ввести экспортные пошлины на чёрные и цветные металлы.
Таким образом, три мультимиллионера, возглавляющие эти предприятия, - Алексей Мордашов, Владимир Лисин, Владимир Потанин - потеряли в моменте 2,5 млрд долларов.
То есть ранее они "нахлобучили" государство, как выразился Белоусов, на десятки миллиардов рублей, а теперь дополнительно отдадут в общей сложности, как стало известно сегодня, порядка 160 млрд руб.
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