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Белоусов открыто рассказал Путину о фактах, замалчиваемых Центробанком - политолог
06 мая 2020, 20:10 • 91 • Политика
В ходе совещания у президента России Владимира Путина и.о. премьер-министра Андрей Белоусов открыто рассказал о фактах, замалчиваемых Центробанком. Подобную деталь заметил политолог.
И.о. премьер-министра России Андрей Белоусов в ходе открытой части совещания с президентом России Владимиром Путиным не стал делать длинных докладов, но отметил принципиально важные моменты:
"Мы сейчас вступаем в более сложный период с точки зрения экономики, - сказал Белоусов. - Мы предоставили большинству предприятий широкий набор льгот. И видим, что малый бизнес стал им активно пользоваться. Динамика выдачи зарплатных кредитов увеличивается на 2000 в день. Вышли на 80 млрд суммарного объёма заявок. Это больше, чем мы предполагали".
В то же время ясно видно, что банки работают с перенапряжением. Установленные лимиты будут выбраны уже в 20-х числах мая, пояснил Белоусов.
"Количество одобренных заявок стало отставать от количества поступивших обращений. Я считаю, что это просто техническая причина, знаю, как работают Сбербанк и ВТБ - в постоянном режиме, они отменили многие процедуры проверок, которыми в обычных условиях здесь руководствуются. Но нам, конечно, нужно в этой части ускориться".
Комментируя реплики Белоусова, политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" отметил, что и.о. премьера "попал в самую точку, о которой не говорит ЦБ". Ведь "самый главный риск в России - это кризис неплатежей". А растёт такой риск неплатежей в условиях, когда компании не получают обещанные деньги.
"То есть открывать стройки и промпредприятия бессмысленно, если никто не будет никому платить. Вот такая подножка мэру Москвы, который сделал в своём выступлении упор на открытие строек и промпредприятий в столице", - отметил Баширов.
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