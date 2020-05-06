Белоусов открыто рассказал Путину о фактах, замалчиваемых Центробанком - политолог

И.о. премьер-министра России Андрей Белоусов в ходе открытой части совещания с президентом России Владимиром Путиным не стал делать длинных докладов, но отметил принципиально важные моменты:

"Мы сейчас вступаем в более сложный период с точки зрения экономики, - сказал Белоусов. - Мы предоставили большинству предприятий широкий набор льгот. И видим, что малый бизнес стал им активно пользоваться. Динамика выдачи зарплатных кредитов увеличивается на 2000 в день. Вышли на 80 млрд суммарного объёма заявок. Это больше, чем мы предполагали".

В то же время ясно видно, что банки работают с перенапряжением. Установленные лимиты будут выбраны уже в 20-х числах мая, пояснил Белоусов.

"Количество одобренных заявок стало отставать от количества поступивших обращений. Я считаю, что это просто техническая причина, знаю, как работают Сбербанк и ВТБ - в постоянном режиме, они отменили многие процедуры проверок, которыми в обычных условиях здесь руководствуются. Но нам, конечно, нужно в этой части ускориться".

Комментируя реплики Белоусова, политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" отметил, что и.о. премьера "попал в самую точку, о которой не говорит ЦБ". Ведь "самый главный риск в России - это кризис неплатежей". А растёт такой риск неплатежей в условиях, когда компании не получают обещанные деньги.

"То есть открывать стройки и промпредприятия бессмысленно, если никто не будет никому платить. Вот такая подножка мэру Москвы, который сделал в своём выступлении упор на открытие строек и промпредприятий в столице", - отметил Баширов.