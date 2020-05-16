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Белоусов и Мишустин отодвинули Собянина от Кремля: Журналисты провели своё расследование
16 мая 2020, 00:55 • 44 • Политика
Журналисты "Медузы" провели собственное расследование и со ссылкой на источники сообщили, что Андрей Белоусов представил президенту Владимиру Путину отчёты, показывающие, что режим самоизоляции пора ослаблять. Собянин придерживался иного мнения и какое-то время влиял на Путина. Однако "башне" правительства удалось его переиграть.
Решение об ослаблении режима самоизоляции принималось президентом России Владимиром Путиным вопреки желаниям мэра Москвы Сергея Собянина, который на тот момент был абсолютным рулевым во главе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. В ходе известного совещания Собянину дали понять, что теперь на ситуацию должно влиять и правительство Росии. В полной мере. "Медуза" провела расследование и теперь пишет о том, какая борьба велась за кулисами до того, как Путин сказал своё слово.
Надо сказать, что журналисты издания ссылаются на неназванные источники, близкие к правительству. Таким образом, мы можем лишь говорить о версии развития событий. Но она вполне укладывается в сказанное экспертами Царьграда. В вопросе ограничений было два лагеря: те, кто был за жёсткий карантин, к ним причисляют Сергея Собянина, и вторая группа - политики, понимающие, что сидеть дома бесконечно нельзя, в противном случае экономика рухнет. К этой "башне" издание отнесло вице-премьера Андрея Белоусова, который представил Путину свои выкладки. Впрочем, как добавил источник "Медузы", говорить об ослаблении режима самоизоляции начали ещё до того, как заболел премьер-министр Михаил Мишустин. И без него - ни до, ни после - ни одно решение в правительстве не принималось.
"Досрочный выход из карантина лоббировали правительство и крупный бизнес. Их мнение перевесило мнение сторонников жёстких ограничительных мер - например, мэра Москвы Сергея Собянина", - говорят авторы материала.
Какое-то время Сергей Собянин действительно влиял на Владимира Путина в части установления жёстких ограничений, говорит источник издания. Однако теперь ему показали, что московские правила будут распространяться только на Москву. Поскольку в столице России действительно сложнейшая ситуация. При этом, по словам источника, Собянин был готов и дальше закрывать город. Вплоть до прекращения работы метро.
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