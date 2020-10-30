Белоусов готовится подчинить Центробанк? Эксперт о плане правительства и бунте Набиуллиной

Политолог Константин Двинский проанализировал события форума "Россия зовёт" и пришёл к выводу, что на полях был представлен "план по подчинению Центрального банка", реализовать который предстоит вице-премьеру России Андрею Белоусову. Своей идеей Двинский поделился в личном канале на платформе Zen.

Стартовал форум 29 октября. Накануне здесь выступил президент России Владимир Путин. Как отметил Двинский, сказанное президентом подтверждает "курс на строительство государственного капитализма".

"Всё это означает, что вектор развития определён. Осталось его реализовать. На примере запуска печатного станка мы видим, что инициативы государственников воплощаются в жизнь достаточно быстро. Главное - не потерять темп", - полагает Константин Двинский.

Касаемо "подчинения Центробанка". Помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что государства первого мира уже исчерпали инструменты обеспечения экономического роста, это и определило изменение подхода.

"Развитые государства всё больше обращаются к опыту Китая, - продолжил помощник президента. - Пекин на протяжении 20 лет проводит совместное управление денежно-кредитной (Народный Банк) и бюджетной (правительство) политики на основе обеспечения необходимого уровня и структуры спроса".

Двинский отмечает, что на его памяти подобное заявление прозвучало впервые. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина идею раскритиковала. Она подчеркнула, что "нельзя переходить через грань".

"Центробанк и правительство имеют совершенно разные инструменты влияния на экономику. Соответственно, они должны проводить независимую друг от друга политику", - Набиуллина согласна лишь на "некую координацию".

Двинский отмечает, что мы вновь видим спор государственников и либеральных монетаристов. И он понятен. В то же время очень важно, что идеи подчинения ЦБ правительству начали обсуждаться на высоком уровне - на площадке, где выступил и Путин. Более того, Двинский уверен, что в случае реализации плана заниматься вопросами координации будет именно Андрей Белоусов.