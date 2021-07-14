Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда

Тысячи белорусов пристыдили Европу за удар по гражданскому населению, записав 31-часовое видеообращение. "Господа западные политики, борцы за права и свободы человека, вы нарушаете самое главное моё право - право на достойную жизнь", - негодуют жители Белоруссии.

Жители Белоруссии под эгидой Федерации профсоюзов республики выступили против санкций в 31-часовом видообращении к США и Евросоюзу, сообщили на белорусском телевидении. Белорусы указали, что экономические санкции против страны не имеют ничего общего с "помощью белорусскому народу", о которой заявляет Запад.

Санкции против Белоруссии были введены под предлогом ответа на инцидент с незапланированной посадкой в Минске самолёта, на котором летел экс-главред Telegram-канала NEXTA, координировавший беспорядки в Минске летом - осенью 2020 года. В Европе, принимая санкции против Белоруссии, заявили, что они направлены против президента Александра Лукашенко и его "режима", однако удар пришёлся, прежде всего, по простым белорусам.

Считаю, что введение данных санкций является прямым нарушением не только прав трудящихся, но и прав человека,

- гласит заявление одной из жительниц страны.

Санкции предполагают снижение моей зарплаты, а у меня трое детей, которых я должен содержать, кормить и воспитывать,

- негодует другой житель Белоруссии.

У меня четверо детей, двое из них учатся, и мне нужно платить за учёбу. Господа западные политики, борцы за права и свободы человека, вы нарушаете самое главное моё право - право на достойную жизнь,

- указывает ещё один белорусский рабочий.

Я считаю, что такими методами вы боретесь не с политиками, а с нами, с обычными гражданами Республики Беларусь,

- приводит Nation News слова представителя молодёжи.

Напомним, что ЕС ввёл эмбарго на покупку белорусских калийных удобрений, нефтепродуктов, а также "товаров, используемых в производстве табачных изделий". Кроме того, ЕС закрыл Белоруссии доступ на финансовые рынки Евросоюза, запретил страховать и перестраховывать белорусские государственные фирмы и учреждения и остановил выплаты Европейского инвестиционного банка. Вдобавок к этому Европейский союз запретил продажу в Белоруссию технологий и оборудования, которые могут использоваться для перехвата сообщений в интернете и других типах телекоммуникации, а также продажу товаров и технологий двойного назначения.