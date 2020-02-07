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Белорусы усмотрели тайный смысл в месте переговоров Путина и Лукашенко - "Вы слушали "Маяк"
07 февраля 2020, 19:54 • 193 • Политика
Первая в 2020 году встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко проходит в отеле, который принадлежит корпорации "Газпром". Белорусская делегация увидела в этом тайный смысл, ведь лидеры стран должны обсудить именно энергетические вопросы, сообщают журналисты канала "Вы слушали "Маяк".
О тайном смысле, который усмотрела белорусская делегация в том факте, где запланирована встреча, написал Telegram-канал "Вы слушали "Маяк". Кстати, корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём канале "Пул №3" и вовсе добавил, что Лукашенко пожаловался Путину на снег, точнее его отсутствие, в собственной резиденции.
Скриншот: "Вы слушали Маяк"/Telegram
Общение президентов России и Белоруссии проходит в доме приёма официальных делегаций "Лаура", который расположен в сочинской Красной Поляне.
Встреча началась с разговора о погоде. Как рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, Александр Лукашенко пожаловался, что в его сочинской резиденции нет снега. Президенты общаются тет-а-тет, делегации обеих стран присоединятся к ним позже.
Ранее сообщалось, что главной темой встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко станет обсуждение "актуальных тем российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства". Причём президент Белоруссии заявлял, что это будет "неким моментом истины".
Москва и Минск пока ещё не договорились о поставках нефти в Белоруссию. Лукашенко твердил о постоянных поисках альтернативы российским ресурсам, которые, впрочем, успехом пока не увенчались. Белорусские власти недовольны предлагаемой им ценой на топливо и рядом других моментов.
31 декабря 2019 года между компаниями "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" были продлены контракты, обеспечивающие поставку и трансфер российского газа на ближайшие два года. Важно, что цена поставок на газ известна лишь на январь и февраль 2020-го - по 127 долларов за каждую тысячу кубометров.
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