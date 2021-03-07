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Белорусы создали пробную партию "Спутника V" и передали её России
07 марта 2021, 23:55 • 95 • В мире
В конце марта планируется, что Белоруссия начнёт производить вакцину на своих мощностях.
В Белоруссии создали пробную партию российской вакцины "Cпутник V". Замминистра здравоохранения республики Дмитрий Чередниченко сообщил, что препарат был передан в Россию на экспертизу.
Отмечается, что в республике было создано 15 тысяч ампул. Сейчас в Институте имени Гамалеи проводится их проверка на устойчивость, эффективность.
По словам белорусского чиновника, полноценно развернуть производство "Спутника V" планируется к концу месяца. Ожидается, что каждый месяц в республике будут выпускать порядка 500 тысяч доз.
По его словам, самое главное заключается в том, чтобы насытить местный рынок.
"В первую очередь речь идёт о вакцинации населения нашей страны. Когда появится возможность для экспорта вакцины, будем поставлять её за рубеж. В частности, это предусмотрено договором", - отметил замминистра.
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