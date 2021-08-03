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Белорусы после бунта мигрантов в Литве объявили об учениях на границе

03 августа 2021, 17:45  •  49 • В мире
На западе республики до 12 августа будут проводится "сложные и динамичные" учения, сообщили в белорусском Госпогранкомитете.
В Литве остается напряженной ситуация с мигрантами. На днях в лагере временного содержания нелегалы устроили бунт, требуя улучшить условия содержания.
На этом фоне в Белоруссии объявили о проведении комплексных оперативно-тактических учений. В сообщении Госпогранкомитета республики уточняется, что пограничники отработают отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва. Также будут усилена охрана границы и проведены действия для выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований.
В ведомстве указали, что для учений "создана сложная, динамичная и поучительная обстановка", близкая к реальным условиям.
Отметим, что на фоне миграционного кризиса ряд высокопоставленных представителей Евросоюза обвинили Минск в обострении ситуации. Однако белорусская сторона категорически отрицает эти обвинения.

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