Белорусы после бунта мигрантов в Литве объявили об учениях на границе

На западе республики до 12 августа будут проводится "сложные и динамичные" учения, сообщили в белорусском Госпогранкомитете.

В Литве остается напряженной ситуация с мигрантами. На днях в лагере временного содержания нелегалы устроили бунт, требуя улучшить условия содержания.

На этом фоне в Белоруссии объявили о проведении комплексных оперативно-тактических учений. В сообщении Госпогранкомитета республики уточняется, что пограничники отработают отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва. Также будут усилена охрана границы и проведены действия для выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований.

В ведомстве указали, что для учений "создана сложная, динамичная и поучительная обстановка", близкая к реальным условиям.

Отметим, что на фоне миграционного кризиса ряд высокопоставленных представителей Евросоюза обвинили Минск в обострении ситуации. Однако белорусская сторона категорически отрицает эти обвинения.