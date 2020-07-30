Белорусы подключат Украину к разбирательствам по задержанию иностранных бойцов

В Минске намерены привлечь к разбирательствам по делу и представителя Украины. Как заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков, некоторые из задержанных бойцов были зафиксированы ранее в Донбассе.

По его данным, таковых из числа задержанных – 14 человек

"Это те, которые проходили по программе учёта людей", - пояснил Равков.

Потому наряду с российским послом в МИД республики будет приглашён и украинский дипломат.

При этом ранее воевавший в Донбассе Захар Прилепин сообщал, что в числе бойцов, оказавшихся под Минском, есть его знакомые. При этом, убежден он, бойцы, по всей видимости, намеревались через Белоруссию добраться до другой страны.

На Украине тем временем выдвинули идею, чтобы Минск им передал "российских боевиков". Такое предложение озвучил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Я бы срочно проверил, не воевали ли они в Донбассе, и если да, то требовал бы их немедленной выдачи Украине. Для суда и возможного дальнейшего обмена на наших политзаключённых", - написал он в Twitter.