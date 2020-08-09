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Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко

09 августа 2020, 13:50  •  54 • Политика
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press/www.globallookpress.com
Местная оппозиция готова бороться до последнего
Устроить 10 августа общенациональную стачку и потребовать провести новые выборы президента предлагают белорусские активисты гражданам республики. Они уверены, что после голосования 9 августа ЦИК Белоруссии объявит о победе с большим перевесом действующего президента Александра Лукашенко. Но настаивают, что борьбу нужно продолжать.
"Мы, посоветовавшись с десятками людей, подготовили план Б, который должен стать достойным отпором фальсификациям, провокациям и грубейшему подавлению мирных протестов", – заявили оппозиционеры.
Этот план опубликован в телеграмм-канале NEXTA Live. В нем пошагово расписано, как следует действовать 10 августа. В частности, предлагается всем сотрудникам госпредприятий в понедельник утром выйти на рабочие места, но устроить забастовку. Вместо работы прийти к администрации и потребовать от них выступить за перевыборы – "новые и честные".
Активисты уверены, что участникам стачки это в любом случае не повредит:
"Уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков", – говорится в заявлении.
Ранее оппозиционеры Белоруссии заявили, что намерены потребовать от ЦИК открытого подсчета голосов 9 августа сразу после окончания работы участков в 20.00, и призвали всех активистов вечером выйти на улицы, передает "Украина.ру".
Координировать протестную акцию будет непросто: в Белоруссии начали блокировать интернет и мобильную связь, а к столице стянуты войска. При этом местные СМИ сообщают, что участковые избирательные комиссии уже отрепетировали, как будут объявлять итоги голосования с победным для Лукашенко результатом.
"Утро.ру" ведет онлайн-трансляцию о том, как проходит основной день выборов президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года.

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