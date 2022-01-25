Белорусы откликнулись на экстренный запрос о помощи с Украины

В "Укрэнерго" объяснили запрос о помощи к Белоруссии.

Украина запросила во вторник, 25 января, энергопомощь у соседней республики. В "Укрэнерго" подтвердили обращение к Минску за поставками дополнительной энергии. В компании пояснили, что это нужно для экономии резервов и устойчивого покрытия пиков потребления.

Представители "Укрэнерго" подчеркнули, что активация аварийной помощи по энергосистеме Белоруссии никак не связана с нехваткой энергии. Это необходимо "для экономии доступных на сегодняшний день резервов", говорится в ответе компании.

В рунете на проблемы украинской стороны отреагировали с сарказмом.

"А что не у Тихановской [попросили помощи]?" - заметил один из комментаторов.

"Ты просишь меня об электроэнергии, но делаешь это без уважения", - язвительно добавил другой.

Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что один энергоблок на Хмельницкой АЭС и один на Запорожской АЭС во вторник выведены из работы на краткосрочный ремонт, сейчас на Украине на всех АЭС работают 12 из 15 энергоблоков.