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Белорусы откликнулись на экстренный запрос о помощи с Украины
25 января 2022, 20:25 • 311 • В мире
В "Укрэнерго" объяснили запрос о помощи к Белоруссии.
Украина запросила во вторник, 25 января, энергопомощь у соседней республики. В "Укрэнерго" подтвердили обращение к Минску за поставками дополнительной энергии. В компании пояснили, что это нужно для экономии резервов и устойчивого покрытия пиков потребления.
Представители "Укрэнерго" подчеркнули, что активация аварийной помощи по энергосистеме Белоруссии никак не связана с нехваткой энергии. Это необходимо "для экономии доступных на сегодняшний день резервов", говорится в ответе компании.
В рунете на проблемы украинской стороны отреагировали с сарказмом.
"А что не у Тихановской [попросили помощи]?" - заметил один из комментаторов.
"Ты просишь меня об электроэнергии, но делаешь это без уважения", - язвительно добавил другой.
Ранее глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что один энергоблок на Хмельницкой АЭС и один на Запорожской АЭС во вторник выведены из работы на краткосрочный ремонт, сейчас на Украине на всех АЭС работают 12 из 15 энергоблоков.
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