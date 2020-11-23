Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали зая...
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Главная / Политика

Белорусы отказываются от России в пользу Евросоюза

23 ноября 2020, 18:30  •  380 • Политика
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Акции протеста в Республики все больше приобретают геополитический окрас
В Белоруссии резко убавилось число сторонников Союзного государства с Россией. Об этом говорят результаты исследования Белорусской аналитической мастерской (БАМ), сообщает сегодня "Коммерсантъ". Только на ноябрь месяц тех, кто выступает за тесное сближение с РФ, уменьшилось сразу на 11% по сравнению с сентябрем.
Подобная тенденция свидетельствует об опасном явлении, которое может привести к напряженным отношениям между Москвой и Минском, предупреждает социолог Анатолий Вардомацкий.
Отмечается, что в опросе участвовала тысяча респондентов. В частности, они отвечали на вопрос: "На ваш взгляд, в каком союзе государств было бы лучше жить народу Беларуси - в Европейском союзе или в союзе с Россией?". За союз в РФ высказались 40% опрошенных, а 33% предпочли тесные контакты с ЕС. Последний раз эти цифры были иными – 51,6% и 26,7%, соответственно.
Судя по всему, у белорусов резко меняется мнение на происходящее в стране, в том числе во внешней политике. Причем изначально граждане выходили на массовые акции протеста по причине "нечестных выборов", отношения президента Александра Лукашенко к ситуации вокруг коронавируса и жесткого подавления силовиками демонстраций.
Вардомацкий прогнозирует, что если геополитическая повестка станет базовой для белорусов, то может возникнуть "геополитическое напряжение в отношениях с Россией". По его словам, народ начал рефлексировать по поводу поддержки Москвой, оказанной именно бацьке.
На прошлой неделе научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян заявил, что Александр Григорьевич обманывает Кремль своими обещаниями провести конституционную реформу и в скором времени оставить президентский пост. По мнению политолога, Лукашенко в реальности никуда уходить не собирается и снова, как перед августовскими выборами, начинает критиковать Россию и поглядывать в сторону Европы. Мирзаян выдвинул версию, что необходимо в данных условиях предпринять Москве в отношении лидера белорусов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



380
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 16:40
На Украине признали вину в крушении MH17
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 13:55
На Украине обратились к российскому президенту с просьбой
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 ноября 2020, 21:20
Четыре года за призывы отдать Крым: Собчак предупредили
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Канада переврала жест
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
18 ноября 2020, 23:55
"Кхе-кхе" Путина вызвало вопросы: За бред Соловья пришлось вновь отдуваться Пескову
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
22 ноября 2020, 21:25
"Ну что, Коля, помогли тебе твои американские ляхи?": Блогер расшифровал фото дня с Шойгу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.