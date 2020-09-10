Белорусы останутся с Лукашенко: Вассерман выдал хитрость Батьки

Вассерман считает, что Лукашенко снова будет участвовать в президентских выборах, которые будут назначены после конституционных реформ.

"Когда конкретно, точно он не сказал, но судя по обычному графику конституционных реформ, сам процесс займёт пару лет. Участвовать он, скорее всего, будет. И скорее всего, в седьмой раз победит. Потому что, как говорится, от добра добра не ищут, и большая часть жителей Белоруссии голосовала за него и раньше, это видно невооружённым глазом", - пояснил Вассерман.

По его словам, даже оппозиционный сайт "Зубр", публикуя протоколы избирательных комиссий, не смог найти ни один участок, где бы Батька набрал менее половины голосов.

"Поэтому, скорее всего, и в этот раз Александр Григорьевич поучаствует в выборах и выиграет их, к вящему недовольству оппозиции, но он в конце концов не давал в президентской присяге обещания нравиться всем без исключения. Но случится это через пару лет, причём он заранее предупредил, что надо будет провести сперва парламентские выборы, а уж потом президентские, просто потому, что в конституционной реформе будет так или иначе проводиться идея передачи заметной части полномочий от президента парламенту, так же, кстати, как и у нас", - указал на хитрость Лукашенко эксперт.

Вассерман считает, что передача части полномочий парламенту - естественный путь к спокойной обстановке. Чем больше потрясений в стране, тем более необходима система, допускающая единоличное решение, просто потому, что значительная часть решений должна приниматься быстро, поясняет он. В спокойных же обстоятельствах можно ориентироваться и на парламентскую власть.

"Так что этот процесс займёт не один год. Другое дело, что я думаю, всевозможные представления о том, что Лукашенко затевает эту реформу только для того, чтобы отвлечь народ, а потом будет править по-прежнему, это фантазии. Если уж начинается серьёзная политическая реформа, то остановить её на полпути совершенно невозможно. Слишком велик риск потрясения", - уверен Вассерман.

Что касается того, будет ли Белоруссия делать шаги в сторону Союзного государства, то эксперт отметил: Лукашенко об этом прямо, да и намёком, нигде не сказал.

"Не помню, кто из великих полководцев, кажется, Михаил Илларионович Кутузов, сказал: "Если бы моя шляпа могла подслушать мои мысли, я бы её немедленно сжёг". Очень многие политики могут повторить эти слова. В частности, понятно, что какие-то дополнительные шаги в сторону союза необходимо будет сделать, но какие и когда? Знаете, в своё время я был приглашён поучаствовать в прямой линии с президентом Путиным, сидел в зале и даже на всякий случай сдал организаторам список вопросов, которые, в принципе, хотел бы задать. Но я совершенно не сомневался, что эти вопросы в зале не прозвучат. Потому что они все касались таких вещей, о которых ни один разумный политик не будет говорить заранее", - заключил Вассерман.