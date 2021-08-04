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Белорусы негодуют из-за бесчинств на границе: "Стреляли на поражение"

04 августа 2021, 18:30  •  77 • В мире
Автор телеграм-канала "Жёлтые сливы" разместил видео, на котором запечатлён пострадавший от рук литовских пограничников.
Напряжение на белорусско-литовской границе нарастает. В Белоруссии ранее объявили об учениях на западных рубежах. В частности, пограничники отработают вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, а также усилят охрану рубежей.
В Литве же обострилась риторика в адрес белорусской стороны. В частности, Вильнюс называет провокацией белорусов историю со смертельно раненым гражданином Ирака. Мужчину нашли белорусские пограничники в районе населённого пункта Бенякони. В Минобороны Литвы назвали смерть мигранта на границе "провокацией Минска".
Но белорусы не согласны с предъявляемыми Литвой обвинениями. В телеграм-канале "Жёлтые сливы" появилось видео, доказывающее, что соседи жестоко наказывают мигрантов, которые пытаются проникнуть на территорию прибалтийского государства.
На видео заснят раненый мужчина.
"На их телах видны отверстия от пулевых ранений, людям стреляли в спину: входное отверстие от попадания пули находится на лопатке одного из мигрантов. Другому мужчине пуля прошла по касательной прямо по шее - возле жизненно важной артерии", - отмечает автор канала. Он добавляет, что по одной этой записи можно понять: по беженцам литовцы стреляют на поражение.

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