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Белорусы нанесли Лукашенко "смертельную рану" - эксперт

21 октября 2021, 13:55  •  141 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Политолог призвал противников режима набраться терпения
После подавления акций протестов, вспыхнувших в Белоруссии летом прошлого года, противники действующего режима находятся в растерянности. Многие белорусы, по оценкам экспертов, разочарованы тем, что революционная обстановка сошла на пассивную фазу. Меж тем, политолог Сергей Чалый уверен, что граждане смогли нанести президенту Александру Лукашенко "смертельную рану".
По мнению аналитика, в результате многочисленных протестов белорусские власти получили серьезный ущерб. Он призвал противников режима не поддаваться упадническому настроению и набраться терпения. Эксперт настаивает, что итоги сплоченных действий гражданского общества превзошли все ожидания.
"[Белорусы] достигли максимума в этой ситуации. <...> Моя гипотеза заключается в том, что смертельная рана нанесена", – заявил Чалый.
По его словам, никто не мог предполагать такого развития событий, но граждане сделали даже больше, чем могли. Аналитик подчеркнул, что ответной реакцией Лукашенко стали заявления из серии "я всех посажу". Также политолог отметил, что президент Белоруссии сегодня готов вести диалог только с теми, кто изначально не покушается на его власть. 
Напомним, ранее оппозиционный политик Павел Латушко обвинил главу государства в смерти тысяч белорусов. По мнению лидера НАУ, Лукашенко и его подчиненные халатно отнеслись к ситуации с коронавирусом. 

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