Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Главная / Политика

"Белорусы - наши братья": в Москве высказались об объединении с Минском

22 июля 2020, 15:00  •  168 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Глава правительства России отметил, что у нашей страны стратегические отношения с соседним государством
Михаил Мишустин рассказал об отношениях России и Белорусии, а также об процессе интеграции. По его словам, до создания единого пространства осталось решить не так много вопросов.
Премьер-министр России признался, что верит в потенциал интеграции. За последнее время страны провели немало полезных встреч в связи с разработкой дорожных карт по разным направлениям.
Мишустин добавил, что если появится единое пространство по этим картам, а также Россия и Белоруссия смогут принять совместный налоговый кодекс с некоторыми "изъятиями", получится унифицировать ставки и подходы, то Минск и Москва смогут обсуждать вопрос образования цен так, как предлагают белорусы, передает РИА "Новости".
"Белорусы – наши братья и соседи, отношения у нас стратегические",
– подчеркнул Мишустин, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Как напоминает портал URA.RU, Мишустин отчитывается сегодня о работе правительства перед депутатами.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что между Москвой и Минском разгорелась газовая война. Белоруссия требует скидки, а Россия, в свою очередь, – погашения задолженности. Накануне стало известно, что Минск должен Москве $273 миллиона за голубое топливо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



168
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 11:00
Киев потерпел очередное фиаско: "Он бы ещё голышом по Крещатику пробежал"
22 июля 2020, 01:00
Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы буду...
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошиб...
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем леч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
20 июля 2020, 02:00
Канцлер Коль аж подпрыгнул: Сколько взял Горбачёв за расширение НАТО
18 июля 2020, 09:25
«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы
18 июля 2020, 00:00
После испытаний американской вакцины от COVID-19 умерли четыре бойца ВСУ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.