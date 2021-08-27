Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

Белорусскую певицу задержали в Москве: Минск требует выдачи Агурбаш

27 августа 2021, 19:25  •  71 • Политика
Певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции. Её собираются выдать Белоруссии. На родине ей грозит 15 лет тюрьмы по уголовному делу, сообщает источник.
В Москве задержали певицу Анжелику Агурбаш, которая числится в розыске в Белоруссии. В настоящий момент она находится в отделении полиции, опрашивают сотрудники правоохранительных органов, сообщает источник.
В Белоруссии на певицу возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании розни и оскорблениях в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. За это ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Стоит отметить, что это уже не первое задержание артистки. В сентябре 2020 года она уже попадала в руки правоохранителей в связи с участием в акции у посольства Белоруссии в Москве.
В настоящий момент ее опрашивают сотрудники правоохранительных органов,
- сообщает "5 канал" со ссылкой на источники.
Ранее белорусская певица сама рассказала о своём розыске в социальных сетях. Также она сообщила, что Белоруссия требует её выдачи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





71
Источник
Похожие новости
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в точности
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать"
27 августа 2021, 08:25
МИД Украины снова публично оконфузился с самолётом в Кабуле. На этот раз с русским
27 августа 2021, 13:55
"Если русские рядом, бояться нечего": Отдыхающий на фоне Ил-76 американец в Кабуле стал мемом
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
27 августа 2021, 06:35
"Убрать из публичной политики": Прогноз политолога о Поклонской сбылся в то...
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предуп...
27 августа 2021, 02:55
Жители Турции из-за Крыма напомнили министру о главном: "Мы не можем рисковать&q...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
27 августа 2021, 00:10
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.