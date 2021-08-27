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Белорусскую певицу задержали в Москве: Минск требует выдачи Агурбаш
27 августа 2021, 19:25 • 71 • Политика
Певица Анжелика Агурбаш доставлена в московский отдел полиции. Её собираются выдать Белоруссии. На родине ей грозит 15 лет тюрьмы по уголовному делу, сообщает источник.
В Москве задержали певицу Анжелику Агурбаш, которая числится в розыске в Белоруссии. В настоящий момент она находится в отделении полиции, опрашивают сотрудники правоохранительных органов, сообщает источник.
В Белоруссии на певицу возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании розни и оскорблениях в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. За это ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Стоит отметить, что это уже не первое задержание артистки. В сентябре 2020 года она уже попадала в руки правоохранителей в связи с участием в акции у посольства Белоруссии в Москве.
- сообщает "5 канал" со ссылкой на источники.
Ранее белорусская певица сама рассказала о своём розыске в социальных сетях. Также она сообщила, что Белоруссия требует её выдачи.
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