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Белорусскую певицу не выдадут Минску: Помощница Агурбаш опровергла ее задержание
27 августа 2021, 21:15 • 131 • Политика
Помощница певицы Анжелики Агурбаш опровергла ее задержание полицией Москвы.
Представители певицы из Белоруссии Анжелики Агурбаш опровергли сообщения СМИ о задержании ее в Москве по запросу из Белоруссии.
- цитирует ТАСС помощницу звезды.
Помощница Агурбаш рассказала, что певица сейчас находится на "светском мероприятии".
- отметила собеседница.
Ранее СМИ сообщили, что певица находится в отделе полиции и ее допрашивают.
В Белоруссии на Агурбаш заведено уголовные дела по статье разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорбление президента. Сообщалось, что Белоруссия направила в Россию запрос на ее выдачу, Агурбаш грозит до 15 лет тюрьмы.
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