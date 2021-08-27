Белорусскую певицу не выдадут Минску: Помощница Агурбаш опровергла ее задержание

Помощница певицы Анжелики Агурбаш опровергла ее задержание полицией Москвы.

Представители певицы из Белоруссии Анжелики Агурбаш опровергли сообщения СМИ о задержании ее в Москве по запросу из Белоруссии.

Я как представитель Анжелики Агурбаш могу сказать, что мы сейчас на мероприятии. Никто ее не задерживал, и никто ее не допрашивает

- цитирует ТАСС помощницу звезды.

Помощница Агурбаш рассказала, что певица сейчас находится на "светском мероприятии".

Анжелика находится рядом со мной, в доступности пяти шагов

- отметила собеседница.

Ранее СМИ сообщили, что певица находится в отделе полиции и ее допрашивают.

В Белоруссии на Агурбаш заведено уголовные дела по статье разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорбление президента. Сообщалось, что Белоруссия направила в Россию запрос на ее выдачу, Агурбаш грозит до 15 лет тюрьмы.