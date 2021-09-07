Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачи...
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
Главная / Политика

Белорусскому рэперу грозит тюрьма за песню про Лукашенко

07 сентября 2021, 17:35  •  18 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
22-летний музыкант выступает в суде без адвоката
22-летний Евгений Петров стал фигурантом уголовного дела за исполнение песни "Лукашенко, уходи". Молодой человек сочинил ее, посвятив строки событиям августа 2020 года. В настоящее время он обвиняется в оскорблении президента (статься 368 УК республики).
4 июня Петрова задержали. Сотрудники ГУБАЗИКа (Главное управление по борьбе с организованной преступностью – прим. ред.) создали левый женский профиль в социальных сетях, чтобы разыскать музыканта – он проживал не по месту регистрации. Петров отвечал в личной переписке "девушке", которая просила его написать песню. В итоге на встречу с Евгением вместо девушки пришли следователи, устроив допрос и предъявив обвинение в оскорблении главы государства. Петрова позднее отпустили под залог.
Как указывает источник, молодой человек защищает в суде себя сам – адвоката у него нет. Подсудимый не признает своей вины и заявляет, что песня не содержала в себе никаких оскорблений. В строчке "Ты посадил Сережу, Лукашенко, ты d? L?", считает Евгений, стоит вопросительный знак, а потому нет никакой констатации факта об умственных способностях президента.
Однако по итогам лингвистической экспертизы специалисты заявили, что в содержании текста имеется оскорбление президента.
Отчим обвиняемого считает, что молодой человек стал жертвой оппозиции, блогеров и телеграм-каналов. Мужчина также надеется, что Евгения не станут сажать в тюрьму, так как Петров, по его словам, уже осознал ошибку.
Суд над Петровым продолжается.
Как отмечает источник, 23 августа Центральный районный суд Гомеля приговорил местного жителя к году в колонии строгого режима за репост указанной песни.
Ранее сообщалось о россиянке, которая проходит в Белоруссии в качестве фигуранта уголовного дела по оскорблению Лукашенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





18
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 06:35
США подали России долларовый сигнал
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 10:15
США оплатили Украине половину истребителя. Россия должна ужаснуться
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 10:15
О чём умолчали американцы после визита Зеленского: Кулеба выдал кулуарные разговоры
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2021, 02:10
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
01 сентября 2021, 21:20
Путин и Зеленский встретятся в Крыму: Вице-премьер Украины заявил о "высоком уровне"
06 сентября 2021, 05:50
Россия ведёт с США "хитрую игру", и в Вашингтоне чувствуют угрозу - Baijiahao
02 сентября 2021, 04:40
Скабеева показала видео: "Вот что интересует журналистов на встрече Байдена и Зеленского"
04 сентября 2021, 19:55
Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?
06 сентября 2021, 11:20
С требованиями Госдепа освободить крымских диверсантов вышло неловко: "А нельзя ли уточнить?"
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.