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Белорусский ведущий захвалил Лукашенко за отказ от ботокса и бункера

25 октября 2021, 13:00  •  89 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Если президент республики и болеет - то только за страну, считает журналист
Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко "не прятался от народа по бункерам" и не высказывал личных жалоб на "бессоные ночи" из-за переживаний, связанных с пандемией. Такое заявление в эфире белорусского телеканала СТВ сделал ведущий Евгений Пустовой.
Журналист сообщил, что глава государства призывал население бороться с инфекцией с помощью бани и трактора, однако, полагает Пустовой, белорусские медики лечили граждан, "не стращая". Минск также обошелся без введения локдауна. Более того, лидер взял всю ответственность на себя, пока функционеры не были способны справиться с задачей и пугались с "нервно дрожащими лицами" под маской.
Пустовой добавил, что президент также не стал проходить процедуры по омоложению, отказавшись от ботокса.
"Злопыхатели лишь продолжали радоваться: мол, плохо выглядет и болен. Но он болел за страну", – высказался ведущий, указав, что глава республики не стал "прятаться по бункерам".
При этом белорусский журналист не стал уточнять, с какими государственными лидерами сравнивает Лукашенко. Видеозапись с его выступлением позднее опубликовал в своем телеграм-канале "Дождь" (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента).
Ранее журналистка портала "Белорусский партизан" Лера Василькова проехалась по президенту страны за выход на лед, заявив, что власти устраивают "пир во время чумы", игнорируя противоэпидемиологические мероприятия и устраивая вместо этого республиканские соревнования по хоккею с привлечением зрителей.

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