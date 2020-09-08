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Белорусский сценарий возможен в России? Лукашенко высказался просто о сложном

08 сентября 2020, 19:55  •  152 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью высказался просто о сложном. Глава соседнего государства ответил на вопрос о том, возможен ли белорусский сценарий в России.
По словам журналиста Первого канала Антона Верницкого, белорусский президент, комментируя протесты в своей стране, отметил, что такая же ситуация может сложиться и в России.
"Лукашенко о белорусских протестах: "Не думайте, что подобное не может произойти в России", - процитировал президента Белоруссии Верницкий.
Также стоит отметить, что во время общения с журналистами Лукашенко заявил о готовности Белоруссии продолжить интеграцию с Россией.
"Но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты", - уточнил он.

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