Белорусский сценарий возможен в России? Лукашенко высказался просто о сложном

По словам журналиста Первого канала Антона Верницкого, белорусский президент, комментируя протесты в своей стране, отметил, что такая же ситуация может сложиться и в России.

"Лукашенко о белорусских протестах: "Не думайте, что подобное не может произойти в России", - процитировал президента Белоруссии Верницкий.

Также стоит отметить, что во время общения с журналистами Лукашенко заявил о готовности Белоруссии продолжить интеграцию с Россией.

"Но вначале надо, чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты", - уточнил он.