"Белорусский сценарий" для Польши: эффект бумеранга • 243 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Витвицкий В Польше продолжаются масштабные акции протеста против практически полного запрета абортов в стране. Доказано неоднократно: в политике нередко срабатывает эффект бумеранга, в результате чего государство, сеющее ветер у соседей, пожинает у себя бурю. Но никто не ожидал, что сценарий, придуманный официальной Варшавой для Белоруссии, так быстро вернется к ней самой. На протяжении двух месяцев после белорусских выборов польские руководители всех уровней с пафосом произносили речи о необходимости всемерно поддержать "мирные протесты" в соседней стране, "защитить женщин Белоруссии, героически сражающихся за свободу", помочь им морально и финансово. Когда же в самой Польше начали реализовывать "белорусский сценарий", те же самые национальные лидеры стали гневно осуждать своих "мирных протестующих", одобряя применение против них полицейского насилия и грозя суровыми тюремными сроками. Можно было бы возразить: мол, аналогии между протестами в Минске и Варшаве не совсем корректны ввиду различий в мотивации участников. Однако заметьте, сами организаторы женских митингов, наиболее массовых в истории постсоциалистической Польши, не скрывают, что делают кальку с технологий, применяемых их белорусскими коллегами и очень активно раскручиваемых в местных СМИ. Например, в это воскресенье неформальные лидеры "страйка кобет" (забастовки женщин, потрясшей страну) формализовали себя, представив свой Консультативный совет по аналогии с Координационным советом белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Лидер польских протестов Марта Лемпарт прямо заявляет, что взяла за основу модель минских событий: "Мы смотрим на Белоруссию и видим, насколько важна координация акций". И конечная цель этих митингов тоже точно совпадает: безусловная отставка правительства. Формальные же органы, созданные Тихановской и Лемпарт, по их же словам, должны всего лишь способствовать "мирной передаче власти", не более того. Таким образом, воспевание белорусских событий в польской прессе при активном участии официальной Варшавы привело к тому, что их стали копировать сами поляки. Неслучайно на недавних акциях "страйка" появились и такие плакаты: "Воспитали нас на романтизации восстаний, а потом удивляются, что мы протестуем". Но как же резко меняется риторика польских чиновников, когда они говорят об аналогичных процессах в Минске и Варшаве! Еще пару недель назад премьер-министр страны Матеуш Моравецкий прямо писал о необходимости экспорта революции в Белоруссию и даже объявил конкурс рисунков, "иллюстрирующих отвагу и героизм белорусских женщин". Не исключено, что некоторые из этих креативных картинок были задействованы польками во время массовой акции на улицах Варшавы в минувшую пятницу — многие отмечали остроумие наглядной агитации во время ее проведения. Но прошло всего лишь несколько дней после данной инициативы премьера — и он же с гневом пишет о "неприемлемости" методов польских протестов, называя их "варварством и беззаконием", а также активно побуждая правоохранительные органы применить закон. На протяжении нескольких недель польские власти требовали осудить "режим Лукашенко" за репрессии относительно белорусских оппозиционеров. А теперь заместитель министра юстиции Михал Вось призывает прокуратуру начать жесткие репрессии против своих манифестантов. "Все прокуроры Польши должны относиться к организаторам незаконных собраний как к преступникам. Им будет грозить до восьми лет лишения свободы из-за угрозы жизни и здоровью", — грозно заявил он в интервью Радио Maryja. Наверняка белорусские правоохранители уже спрашивают себя: "А что, так можно было?" Польские власти объясняют репрессии относительно митингующих сложной эпидемиологической ситуацией. Тамошние государственные телеканалы постоянно разгоняют новости о том, как массовые скопления людей пагубно влияют на здоровье окружающих в период лютующей пандемии. Интересно, что те же СМИ, поддерживая массовые протесты в Белоруссии, совершенно не заботились вопросом защиты здоровья участников этих акций. Однако не будем уподобляться польским авторам "белорусского сценария" и честно признаем: участники антиправительственных акций в Польше отнюдь не являются святыми и прибегают порой к откровенно жестким и провокационным действиям. Они проявляли агрессию относительно правоохранителей, чиновников, особым нападкам подвергаются католическая церковь и ксендзы. Поэтому далеко не все они являются мирными. Но обратите внимание — СМИ этой страны старательно не замечали таких же провокаций со стороны белорусских "активистов". Зато собственных протестующих государственное телевидение не стесняется называть "левацкими фашистами, атакующими польские ценности". Те в долгу не остаются, назвав своей целью "дефашизацию государства". Любопытно отметить, что дирижеры минских акций, которые (как они сами признали) на польские деньги работают в Варшаве, упорно не замечают массовых митингов, происходящих у них за окном. Можно было бы возразить, что Telegram-канал Nexta и сайты, официально финансируемые Варшавой, нацелены исключительно на освещение ситуации в Белоруссии. Однако не надо забывать, как Nexta активно вела трансляции с недавних событий в Бишкеке, вовсю освещает различные немноголюдные акции в России, не имеющие никакого отношения к Белоруссии. Все это преподносится как эксклюзив, с логотипом варшавского канала. Но когда многотысячные манифестации начались в самой Варшаве, вдруг оказалось, что у Nexta под рукой нет ни одного свободного стримера для их освещения. Кстати, и икона белорусских протестов Светлана Тихановская платит польским женщинам черной неблагодарностью. Те ее не раз поддерживали, а она ни словом, ни жестом не выразила солидарность с борьбой полек за свои права. Мы же с вами прекрасно понимаем причины: и Nexta, и белорусская оппозиция боятся потерять основной финансовый поток в случае даже намека на критику официальной Варшавы. Точно так же реагирует на эти события еще один активный разработчик "белорусского сценария" — Литва, где, собственно, и пребывает ныне Тихановская. К примеру, министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичюс не устает регулярно публиковать заявления в поддержку минских протестующих. Причем он постоянно подчеркивает свое восхищение "невероятной смелостью белорусских женщин". Но у министра не нашлось ни слова поддержки в адрес варшавянок и их акций. Или судьба польского соседа Литву волнует меньше? Трогательнее всего наблюдать, как Польша, не скрывающая собственного прямого вмешательства в дела Белоруссии, в срочном порядке начинает искать "внешнее влияние" у себя и бить по этому поводу тревогу. Неформальный лидер государства Ярослав Качиньский, которого оппозиционеры именуют исключительно "диктатором" (тоже знакомо, правда?), уже назвал тех "российскими агентами". А по словам политолога Матеуша Пискорски, найдена "рука Москвы" и в действиях польских фермеров, чьи протесты на прошлой неделе совпали с акциями женщин. Раз фермеры призвали к отмене санкций против России, значит, они тоже "агенты Кремля". Думается, это только начало новой "охоты на русских ведьм". Хотя ни Москва, ни Минск не сподобились на создание интернет-ресурсов, аналогичных Nexta, для прямой координации варшавских акций. А ведь могли бы сделать кальку — полякам же можно. Но тем мы и отличаемся от них. Россия давно уже прекрасно осознала, что раскачивание утлой лодки под названием "мир" чревато в первую очередь для тех, кто ее раскачивает. Вирус майданов, бунтов, насилия передается со скоростью не меньшей, чем коронавирус, и поражает он в первую очередь тех, кто его и создал в пробирке для заражения соседа. Свежий пример Польши — тому подтверждение. Она думала, что всего-то сеет ветер в Белоруссии… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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