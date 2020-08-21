Белорусский спецназ ведёт игру "за спиной у России" в Сирии - WarGonzo

Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на собственные источники из числа российских военнослужащих в Сирии, написал, что на стороне протурецких отрядов в арабской республике воюют белорусские спецназовцы.

Эти специалисты состоят в рядах так называемой "Сирийской свободной армии" (ССА) и других группировок, которые напрямую связаны с Анкарой и выступают против официального Дамаска.

Они имеют гражданство Белоруссии и, предположительно, служат или служили в подразделениях спецназа республики. Так или иначе, их боевая выучка не вызывает сомнений в том, что они имеют хорошую профессиональную подготовку, отмечают источники ресурса с сирийской передовой.

Подчёркивается, что речь идёт преимущественно о снайперах. Кроме того, поставка бойцов в протурецкие формирования осуществляется на регулярной основе - по принципу работы ЧВК.

Telegram-канал не исключает наличия прочной связи между Минском, Анкарой и Баку, которые ведут свою игру "за спиной у России", в том числе оказывая друг другу деликатные услуги военного характера.