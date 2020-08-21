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Белорусский спецназ ведёт игру "за спиной у России" в Сирии - WarGonzo

21 августа 2020, 22:50  •  127 • Политика
Telegram-канал WarGonzo сообщил, что Белоруссия совместно с Анкарой ведёт свою игру "за спиной у России" в Сирии. Так, в арабской республике, согласно данным источников, на стороне протурецких отрядов против официального Дамаска воюет белорусский спецназ.
Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на собственные источники из числа российских военнослужащих в Сирии, написал, что на стороне протурецких отрядов в арабской республике воюют белорусские спецназовцы.
Эти специалисты состоят в рядах так называемой "Сирийской свободной армии" (ССА) и других группировок, которые напрямую связаны с Анкарой и выступают против официального Дамаска.
Они имеют гражданство Белоруссии и, предположительно, служат или служили в подразделениях спецназа республики. Так или иначе, их боевая выучка не вызывает сомнений в том, что они имеют хорошую профессиональную подготовку, отмечают источники ресурса с сирийской передовой.
Подчёркивается, что речь идёт преимущественно о снайперах. Кроме того, поставка бойцов в протурецкие формирования осуществляется на регулярной основе - по принципу работы ЧВК.
Telegram-канал не исключает наличия прочной связи между Минском, Анкарой и Баку, которые ведут свою игру "за спиной у России", в том числе оказывая друг другу деликатные услуги военного характера.

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