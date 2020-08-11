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Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
11 августа 2020, 15:20 • 221 • Политика
Белорусский "майдан" может неожиданно сменить направление. Провокаторы придумали новую форму протеста. Теперь недовольных выборами граждан призывают к общенациональной забастовке.
Так, например, Telegram-канал NEXTA начал зазывать белорусов на забастовку, объясняя это тем, что государство кормится за счёт налогов граждан. При этом канал выдвигает несколько противоречивые требования к власти. С одной стороны, разжигатели протестов требуют признать оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую президентом и в то же время настаивают на проведении новых выборов.
Напомним, что протесты в Белоруссии вспыхнули после того, как ЦИК огласил результаты голосования. Согласно обнародованной информации, выборы с большим отрывом выиграл действующий президент Александр Лукашенко. Сам он впоследствии заявил, что протесты подпитываются извне. В частности, политик обратил внимание на то, что власти Белоруссии не имеют отношения к отключению интернета в стране.
Отметим, что ряд стран уже заняли сторону протестующих. Польша, Литва и Украина потребовали соблюдать права человека. Германия подняла вопрос о возвращении санкций против Минска, а в США призвали Лукашенко дать "реальные цифры" по голосованию и покинуть пост, если число голосов будет не в его пользу.
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