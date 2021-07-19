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Белорусский проект закрыт? Псаки не уверена, что Байден будет встречаться с Тихановской

19 июля 2021, 23:00  •  121 • Политика
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не уверена, что президент США Джо Байден будет встречаться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Белорусский проект закрыт?
Отвечая на вопросы журналистов, Джен Псаки отметила, что Джо Байден пока не планирует встречаться с Тихановской.
Мы всё ещё дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь,
- пояснила пресс-секретарь.
Отметим, что Тихановская, которая в настоящий момент находится в США, уже встретилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Она призвала его усилить давление на Белоруссию и повлиять на Россию, чтобы та прекратила поддерживать "режим". Оппозиционерка в очередной раз предупредила Москву, что все её договоры с законно избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко будут "аннулированы", как только Тихановская придёт к власти.
Напомним, Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах, после чего сбежала в Литву, где объявила себя новым президентом Белоруссии. Она начала организовывать из-за рубежа массовые протесты в родной стране и встречаться с высокопоставленными западными политиками. По словам Лукашенко, деятельность Тихановской финансируют литовские спецслужбы.

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