Белорусский проект закрыт? Псаки не уверена, что Байден будет встречаться с Тихановской

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не уверена, что президент США Джо Байден будет встречаться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Белорусский проект закрыт?

Отвечая на вопросы журналистов, Джен Псаки отметила, что Джо Байден пока не планирует встречаться с Тихановской.

Мы всё ещё дорабатываем детали. Она будет встречаться с представителями Белого дома, я бы не сказала, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, пока она здесь,

- пояснила пресс-секретарь.

Отметим, что Тихановская, которая в настоящий момент находится в США, уже встретилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Она призвала его усилить давление на Белоруссию и повлиять на Россию, чтобы та прекратила поддерживать "режим". Оппозиционерка в очередной раз предупредила Москву, что все её договоры с законно избранным президентом Белоруссии Александром Лукашенко будут "аннулированы", как только Тихановская придёт к власти.

Напомним, Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах, после чего сбежала в Литву, где объявила себя новым президентом Белоруссии. Она начала организовывать из-за рубежа массовые протесты в родной стране и встречаться с высокопоставленными западными политиками. По словам Лукашенко, деятельность Тихановской финансируют литовские спецслужбы.