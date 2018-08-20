Белорусский премьер отправлен в отставку за пофигизм

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Причины глубже

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства и назначил нового премьер-министра, передает РИА Новости. Решение было принято по итогам совещания в Оршанском районе Витебской области, на котором Лукашенко обрушился на чиновников с резкой критикой – они не смогли обеспечить комплексное развитие района. По словам главы государства, единственная причина происшедшего заключается в «пофигическом отношении правительства к поручениям президента».

Главой кабинета министров стал Сергей Румас, возглавлявший Банк развития. Он сменил на этом посту Андрея Кобякова, который был премьер-министром с 2014 года.

Президент также назначил первого заместителя премьера и трех его заместителей. Перестановки прошли и на уровне министров: в частности, появились новые министры архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, а также экономики. «Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю», — добавил белорусский президент, поручив к 7 ноября добиться положительных «подвижек» в районе и пообещал еще приехать, чтобы проконтролировать выполнение поручений.

С правительством Александр Лукашенко разошелся также и во взглядах на приватизацию госсобственности и уровень средней зарплаты. Так он отметил, что некоторые члены кабмина начали занимать позицию «давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим». По мнению Лукашенко, это недопустимо. «Четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Белоруссии не дано», — сказал президент.

Кардинальная смена состава правительства Белоруссии говорит о необходимости реформ всей системы управления в стране, уверен директор центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. По его словам, хотя причиной названы волокита и безответственность, проблема, скорее всего, не только в нерадивых министрах, но и в самой системе управления, которая позволяет не исполнять каждое четвертое поручение главы государства. Срыв поручений по Оршанскому району показывает, что выполнение даже локальных задач при личном контроле главы государства может быть провалено.

Белоруссия буксует

После проведенной замены состава правительства будет определенный рывок со стороны «новых людей», но можно прогнозировать, что кардинальных изменений в системе управления не произойдет, считает Андрей Коптелов. Несмотря на некоторые успехи в белорусской экономике, уровень долговой нагрузки растет, а уровень жизни избирателей не улучшается, ведь только 16 процентов населения дают своей жизни хорошую оценку, отмечает он. Столь серьёзное кадровое решение, в том числе, продиктовано подготовкой к выборам.

Как говорит указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, доля России во внешнеторговом обороте Беларуси сейчас составляет 51%, и это риск для белорусской экономики, который она пока не может преодолеть. Россия находится под санкциями развитых стран, и ее спрос нестабилен, а белорусский экспорт слишком зависит от спроса из России.

Рост экономики Белоруссии в 2015 — 2016 годах был отрицательный, и сейчас Лукашенко пытается нащупать пути возобновления роста. Это и инфраструктурные проекты внутри страны, которые пока не «взлетают», и внешнеторговые отношения с ЕС, которые пока ухудшаются. Тем временем, внутренние риски увеличиваются, и прежде всего риск технологического отставания национального производства. В сторону населения тоже приходится делать популистские реверансы, чтобы не было социального взрыва на фоне относительно низкого уровня жизни и производительности труда, которые взаимосвязаны.

Реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 6.2% в 2017 году, потом на 13.4% — в первом квартале 2018 года, при этом производительность труда осталась прежней. То есть в стране проводится политика задабривания населения деньгами, которые имеют сниженную покупательную способность, считает Илья Жарский. Население же, наученное опытом, хранит деньги в основном в валюте, в которой номинированы 70% депозитов, что, правда, оборачивается 55% кредитов также в иностранной валюте.

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