Белорусский политолог о заговоре США против Лукашенко: "Деменция прогрессирует"

Политолог Андрей Сыч прокомментировал заговор против главы Белоруссии Александра Лукашенко, который спецслужбы США готовили в связке с белорусскими оппозиционерами. "Деменция прогрессирует", - оценил он действия злоумышленников.

Госдеп США отрицает все обвинения о возможной причастности американских спецслужб к попытке ликвидации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как пояснили в дипведомстве, все заявления по данному вопросу являются "абсолютно ложными".

"Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", - цитирует заявление РИА Новости.

Ранее Минск заявил о задержании группы злоумышленников, которые готовили покушение не только на Александра Лукашенко, но и на его детей. Глава государства утверждает, что к заговору причастны спецслужбы США, а в состав злоумышленников входили не только иностранцы, но и граждане Белоруссии.

Непосредственно пресс-служба ФСБ отчиталась о том, что в Москве задержаны два человека с двойным гражданством США и Белоруссии. Речь идёт о юристе Юрии Зенковиче и политологе Александре Федуте. Подозреваемые якобы планировали организовать в Минске 9 мая военный переворот.

Как заявил в интервью РИА ФАН белорусский политолог Андрей Сыч, люди, которые покушаются на жизнь ребёнка, заслуживают высшую меру наказания в виде смертной казни. При этом правоохранители уже собрали внушительную доказательную базу. В частности, речь идёт о видеозаписи, на которой фигуранты открыто обсуждают теракт.

"Годы берут своё, и их деменция прогрессирует. Дойти до покушения на сыновей президента они могли от отчаяния спустя столько лет провалов", - поведал эксперт.

Выбор в качестве даты переворота 9 мая говорит о том, что у заговорщиков нет ничего святого. Более того, использование бронетехники неизбежно привело бы к жертвам среди гражданского населения.

Очевидно, что Россия не могла проигнорировать заговор. Поэтому Сыч не исключает, что для отвода глаз Москвы украинская армия могла начать в мае наступление на Донбасс.

"Тут вспоминаются эшелоны бронетехники, которые стягивают к границам Донбасса. Для размытия внимания 9 мая могло начаться полномасштабное наступление Вооружённых сил Украины на неподконтрольные территории", - пояснил он.