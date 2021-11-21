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Белорусский политолог дал прогноз по действиям Лукашенко на фоне миграционного кризиса

21 ноября 2021, 18:30  •  55 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Республика раньше не сталкивалась ни с чем подобным
Белорусские власти, судя по всему, понятия не имею, что делать с мигрантами. Такое мнение выразил белорусский политолог Артем Агафонов. В разговоре с "МК" он отметил, что республика ранее не сталкивалась с подобными явлениями.
По прогнозу эксперта, президент Александр Лукашенко может попытаться вывезти беженцев из страны. По данным Агафонова, в Белоруссии сейчас находится порядка семи тысяч человек. Причем только малая часть, две тысячи, пребывают в центре "Брузги", а остальные разбрелись по республике.
Агафонов обозначил вероятные проблемы. Он полагает, что многие беженцы откажутся возвращаться на родину. И это будет создаст еще одну точку напряжения в стране, так как там, в отличие от той же Европы, отсутствует опыт ассимиляции мигрантов и прочее. При этом попытка силой отправить беженцев домой может обернуться серьезными проблемами, ибо на Минск ополчатся исламские радикалы. Что в свою очередь может привести к терактам.
Ранее Польша пригрозила закрыть границу с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. О возможных последствиях такого решения рассказал эксперт. Подробности в нашем материале.

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