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Белорусский паспорт в клочья, Колесникова "упакована": Коца озадачил лишь один вопрос

09 сентября 2020, 22:30  •  38 • В мире
Двое представителей Координационного совета рассказали, что им удалось попасть через наземную границу на Украину. А вот одной из членов президиума этой самопровозглашённой структуры Марии Колесниковой пришлось остаться в республике. Оппозиция заявила, что Колесникова так не желала покидать страну, что даже порвала в клочья свой паспорт. Военкор Александр Коц после откровений оппозиционеров задал лишь один вопрос.
Белорусские оппозиционеры, которые до недавнего времени принимали участие в акциях протеста в республике, попытались покинуть страну в ночь на 8 сентября. Представители так называемого Координационного совета Мария Колесникова и двое её единомышленников намеревались выехать на Украину. Удалось лишь двоим, Колесникову задержали на границе.
По утверждениям оппозиционеров, они не желали бежать из страны - их вынудили, но Колесникова так не хотела уезжать, что даже порвала свой паспорт. Напомним, что, по информации источников белорусских медиа, дама также является гражданкой Германии.
По словам беглецов, для них те, кто хотел их выезда из страны, якобы уже приготовили и билеты в Турцию, а для Колесниковой - в Мюнхен.
И после таких откровений белорусов у журналистов не могло не возникнуть дополнительных вопросов. В частности, военкор "КП" Александр Коц в своём телеграм-канале выражает недоумение, почему единомышленники Колесниковой не поступили по её примеру, а всё же сбежали.
"Аааа! У меня бы к сбежавшим из Белоруссии соратникам Колесниковой был бы только один вопрос: почему они тоже не порвали паспорта? И этот вопрос таки был задан.
Родненков ответил, что не смог на такое решиться:
- Мария - очень сильный человек, я восхищаюсь ею. Это сильный поступок, на который она решилась. Поэтому она один из лидеров оппозиции, а я пресс-секретарь.
Нда..." - написал он.

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