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Белорусский парламент распустили одной подписью Лукашенко
03 июня 2020, 22:55 • 35 • Политика
Белорусский лидер Александр Лукашенко отправил правительство республики в отставку.
В Республике Беларусь отправили в отставку правительство. Такое решение принял президент страны Александр Лукашенко. Местным жителям об отставке парламента стало известно из новостного сюжета в эфире национального телевидения.
При этом, как сообщает "Белта", утром в среду, 3 июня, Лукашенко провёл совещание, где рассуждал о новом составе правительства. В узком кругу из ряда чиновников он отметил, что его решение о новом составе кабмина необходимо для народа: "Чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства".
При этом, подчёркивал он, решение о смене состава не спонтанное, оно вызревало около полугода.
"Чтобы не было кривотолков, <хочу> напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно", - пояснил белорусский политик.
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