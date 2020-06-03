Белорусский парламент распустили одной подписью Лукашенко

В Республике Беларусь отправили в отставку правительство. Такое решение принял президент страны Александр Лукашенко. Местным жителям об отставке парламента стало известно из новостного сюжета в эфире национального телевидения.

При этом, как сообщает "Белта", утром в среду, 3 июня, Лукашенко провёл совещание, где рассуждал о новом составе правительства. В узком кругу из ряда чиновников он отметил, что его решение о новом составе кабмина необходимо для народа: "Чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства".

При этом, подчёркивал он, решение о смене состава не спонтанное, оно вызревало около полугода.

"Чтобы не было кривотолков, <хочу> напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно", - пояснил белорусский политик.