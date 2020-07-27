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Белорусский оппозиционер: Путин обиделся на Лукашенко

27 июля 2020, 13:05  •  67 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ряд поступков лидера Республики осудили в Кремле
Скоро в Белоруссии состоятся президентские выборы. Как отметил представитель оппозиции Анатолий Лебедько, это первая кампания, в которой Москва не оказывает поддержку Александру Лукашенко. По словам политика, Владимир Путин затаил обиду на действующего лидера Республики.
Эксперт обратил внимание на то, что в прессе не появлялись заявления от представителей Кремля или самого президента России о поддержке Лукашенко. Хотя в предыдущих кампаниях Александр Григорьевич всегда мог рассчитывать на информационную помощь российской стороны.
По словам оппозиционера, в Кремле осудили покупку Белоруссией второго танкера нефти у США. Кроме того, эксперт считает, что Москва и Минск не смогли договориться по условиям организации Союзного государства, пишет "Обозреватель".
Лебедько подчеркнул, что Лукашенко до сих пор остается "удобным" для России кандидатом. По его мнению, белорусский лидер сильно сблизил два государства с экономической точки зрения.
При этом оппозиционер считает, что наша страна намерена "поглотить" Республику. И из-за того, что на этом "пути" Путин якобы встретил сопротивления Лукашенко, между двумя лидерами наступило охлаждение в отношениях.
Ранее эксперт делился мнением о причинах конституционной реформы президента Белоруссии.

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