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Белорусский омоновец о технологии протеста в Минске: "Видели, какими нарезками они подают?"
15 августа 2020, 14:40 • 356 • Политика
Белорусский омоновец рассказал о технологии протеста в Минске. Он возмущён тем, что люди черпают информацию лишь из одного источника. "Видели, какими нарезками они подают?" - говорит представитель силовых структур.
Происходящее в Белоруссии омоновец назвал безобразием. Он признался: после второго дня протестов удалил из списка все Telegram-каналы. Вновь на них подписываться он не намерен.
"Видели, какими нарезками они видео подают? Из вот такого видео делают вот такое, причём посередине", - произнёс мужчина, активно жестикулируя.
В интервью телеканалу "Беларусь 24" он заявил, что если люди будут вести себя мирно, культурно, то всё будет нормально. Оно и было бы нормально, но…
Омоновец отметил, что большинство людей отслеживают информацию лишь из одного источника и не обращают внимания на остальные. Почему так происходит, он не знает.
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