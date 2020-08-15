Белорусский омоновец о технологии протеста в Минске: "Видели, какими нарезками они подают?"

Происходящее в Белоруссии омоновец назвал безобразием. Он признался: после второго дня протестов удалил из списка все Telegram-каналы. Вновь на них подписываться он не намерен.

"Видели, какими нарезками они видео подают? Из вот такого видео делают вот такое, причём посередине", - произнёс мужчина, активно жестикулируя.

В интервью телеканалу "Беларусь 24" он заявил, что если люди будут вести себя мирно, культурно, то всё будет нормально. Оно и было бы нормально, но…

Омоновец отметил, что большинство людей отслеживают информацию лишь из одного источника и не обращают внимания на остальные. Почему так происходит, он не знает.