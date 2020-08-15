Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Ян...
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
"Ужасная Скабеева поддержала ужасный белорусский ОМОН": Ведущая ответи...
"Лукашенко надоел, но это не главная проблема": Белоруссию на наших гл...
Главная / Политика

Белорусский омоновец о технологии протеста в Минске: "Видели, какими нарезками они подают?"

15 августа 2020, 14:40  •  356 • Политика
Белорусский омоновец рассказал о технологии протеста в Минске. Он возмущён тем, что люди черпают информацию лишь из одного источника. "Видели, какими нарезками они подают?" - говорит представитель силовых структур.
Происходящее в Белоруссии омоновец назвал безобразием. Он признался: после второго дня протестов удалил из списка все Telegram-каналы. Вновь на них подписываться он не намерен.
"Видели, какими нарезками они видео подают? Из вот такого видео делают вот такое, причём посередине", - произнёс мужчина, активно жестикулируя.
В интервью телеканалу "Беларусь 24" он заявил, что если люди будут вести себя мирно, культурно, то всё будет нормально. Оно и было бы нормально, но…
Омоновец отметил, что большинство людей отслеживают информацию лишь из одного источника и не обращают внимания на остальные. Почему так происходит, он не знает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



356
Источник
Похожие новости
15 августа 2020, 06:25
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целуют ОМОН
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
15 августа 2020, 09:10
Литва и Эстония сдали свою выгоду в минских протестах
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
15 августа 2020, 00:55
"Консенсус есть": Страны ЕС решили ввести санкции против Белоруссии
15 августа 2020, 02:45
Делу "33 богатырей" конец: Из Минска выпустили задержанных граждан России. Всё официально
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
08 августа 2020, 18:35
Грузия "разинула пасть" на Россию: Блогер раскрыл итог предательства
10 августа 2020, 05:25
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая "бои с милицией" в Белоруссии
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
12 августа 2020, 16:05
Крым получил воду: Украина злорадствовала, лишь пока не подключились российские военные
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.