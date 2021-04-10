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Белорусский министр расшифровал заявление Кравчука: "Достойно пера Жванецкого"
10 апреля 2021, 22:50 • 23 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей расшифровал заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. "Достойно пера Жванецкого", - не удержался от сарказма белорусский дипломат.
Ранее Кравчук заявил, что Киев утратил доверие к Минску, поэтому переговоры о Минских соглашениях необходимо перенести в другую страну. Он объяснил это зависимостью Белоруссии от России. В качестве основного варианта он предложил Польшу.
Макей отметил, что вокруг данного заявления началась вакханалия.
"Она говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договорённости, которые были достигнуты в Минске", - произнёс белорусский министр в эфире телеканала "Беларусь-1".
Он назвал смехотворным предложение Леонида Кравчука. Глава белорусского МИД признался: не владеет информацией, откуда родом этот политик, но его фразу о Польше нужно расценивать как шутку.
"Эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого", - произнёс глава МИД Белоруссии.
Дипломат саркастично заметил: во всём мире нет более "нейтральной" страны, нежели Польша.
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