Белорусский дипломат потребовал прервать выступление Тихановской в СПЧ ООН

Белорусский представитель в ООН Юрий Амбразевич потребовал приостановить выступление экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Она в пятницу, 18 сентября, выступила с речью по видеосвязи перед Советом по правам человека ООН.

Тихановская потребовала незамедлительного международного вмешательства в ситуацию в Белоруссии. По её словам, во время акций мирных протестующих "задерживали, избивали, насиловали". Она добавила, что некоторые из протестующих скончались.

Постпред Белоруссии Юрий Амбразевич подчеркнул, что выступление отдельно взятых граждан республики "не может рассматриваться приемлемым". Его протест поддержали представители РФ, Китая и Венесуэлы.

Амбразевич также опроверг утверждения Тихановской о насилии в отношении задержанных, а также исключил, что в стране есть политзаключённые.

Он указал, что в республике были взяты под стражу граждане "в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом". Кроме того, добавил белорусский дипломат, силовики страны проводят проверку по каждой жалобе, которые поступают от граждан.

"Меры по наведению порядка, задержание, доставка и содержание задержанных [под стражей] породили множество обвинений в применении чрезвычайного насилия. По имеющейся информации, подано свыше 900 жалоб на насильственные действия представителей сил правопорядка. По всем жалобам ведётся проверка", - сказал дипломат.

При этом Амбразевич заявил, что почти все акции протеста в Белоруссии не соответствовали закону о массовых мероприятиях и не всегда носили мирный характер.