Белорусский бизнесмен: деспот Лукашенко останется на содержании у Путина

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Запад призвали меньше критиковать Минск, чтобы не подталкивать его к Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас слабее, чем когда-либо в своей политической жизни. Он знает об этом, поэтому совершает отчаянные поступки. Так оценил предвыборную ситуацию в республике белорусский предприниматель, сооснователь ассоциации мигрантов "Белорусы Швеции" Михаил Сендер.

Лукашенко, который в последние годы демонстрировал "разумный фасад", накануне выборов пустился во все тяжкие: акции оппозиции жестко подавляются, два главных соперника действующего президента арестованы, пишет Сендер в статье для Svenska Dagbladet. Однако проживающего в Швеции белорусского бизнесмена волнует не столько это, сколько реакция Москвы на происходящее в Минске. Дескать, там захватили контроль над принадлежащем России банком, а Кремль не сказал и слова против.

"Кремль редко делает что-то необычное, если это не в его интересах", – указал Сендер.

По его мнению, Москва ранее предложила Минску некий "секретный договор об интеграции". Он не только лишит Республику суверенитета, но и поставит под угрозу безопасность в соседних европейских регионах, передает "ИноСМИ". Лукашенко сначала такой договор якобы отверг, но сейчас готов на все, лишь бы остаться у власти.

"Деспот Лукашенко в отчаянии сожжет все мосты с Западом, подпишет договор об интеграции и останется на содержании у Путина", – напугал автор.

Чтобы этого не произошло, белорусский мигрант призвал Запад вести более хитрую игру: не критиковать сейчас Лукашенко за нарушения прав человека и демократии, а налагать санкции на людей и компании, которые поддерживают такую политику Минска. В итоге у Лукашенко не останется сторонников в стране, при этом дверь на Запад для Белоруссии в целом останется открытой, а Россия не сможет придвинуться вплотную к европейским границам на этом участке.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко претендует на шестой срок подряд. Одним из его главных соперников считался бизнесмен Виктор Бабарико. Он многие годы возглавлявший Белгазпромбанк, но неожиданно был арестован по обвинению в финансовых махинациях. В Брюсселе потребовали освободить Бабарико и других политических арестантов под угрозой введения новых санкций против Минска и самого Лукашенко. Власти Белоруссии отказались это сделать.