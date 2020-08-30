Белорусским депутатам угрожают убийством из Чехии, Британии и Польши

Белорусский Следственный комитет открыл несколько уголовных дел в связи с попытками оказания давления на депутатов, передаёт канал "Беларусь 1", ссылаясь на оперативников.

Отмечается, что угрозы в адрес парламентариев поступали через так называемый координационный совет оппозиции из ряда европейских стран, таких как Великобритания, Польша и Чехия.

Кроме того, сотрудники данных особых центров в ЕС действуют через Telegram-ресурсы, в которых также публикуются угрозы в адрес депутатов, в том числе обещания расправиться с членами их семей.

Одно из таких сообщений получила Светлана Шутова. В нём говорилось, что координационный совет дал старт некоей программе под названием "Отзыв депутатов". Парламентарию предлагалось самостоятельно "убраться" из Палаты представителей и сдать мандат.