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Белорусским депутатам угрожают убийством из Чехии, Британии и Польши

30 августа 2020, 17:45  •  237 • Политика
Белорусским депутатам угрожают убийством из Чехии, Британии и Польши. Сообщения поступают с Telegram-ресурсов и через так называемый координационный совет оппозиции. В связи с этим СК республики уже открыл несколько уголовных дел.
Белорусский Следственный комитет открыл несколько уголовных дел в связи с попытками оказания давления на депутатов, передаёт канал "Беларусь 1", ссылаясь на оперативников.
Отмечается, что угрозы в адрес парламентариев поступали через так называемый координационный совет оппозиции из ряда европейских стран, таких как Великобритания, Польша и Чехия.
Кроме того, сотрудники данных особых центров в ЕС действуют через Telegram-ресурсы, в которых также публикуются угрозы в адрес депутатов, в том числе обещания расправиться с членами их семей.
Одно из таких сообщений получила Светлана Шутова. В нём говорилось, что координационный совет дал старт некоей программе под названием "Отзыв депутатов". Парламентарию предлагалось самостоятельно "убраться" из Палаты представителей и сдать мандат.
Даём три дня, потом будем резать. Привет дочери, - значилось в тексте.

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