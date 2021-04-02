Белорусским депутатам объяснили все про многовекторную политику

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Как только Европа и США прекратят давить на руководство республики, они смогут заняться общими проектами

Минск нацелен на диалог с Западом и рассчитывает, что зарубежные партнеры хотят того же. Но для этого они должны отказаться от политики диктата в адрес республики. Об этом заявил глава Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко в пятницу, 2 апреля.

Выступая перед парламентариями, он напомнил, что власти Белоруссии проводят многовекторную внешнюю политику, поэтому заинтересованы в контактах с иностранными партнерами на разном уровне. Депутаты Нацсобрания, со своей стороны, также должны быть готовы к диалогу и взаимодействию в любом формате. Главное – найти точки соприкосновения.

"Здравомыслящих политиков в Европе немало. Уверен, что все они видят бесперспективность политики диктата, санкций и вмешательства во внутренние дела нашего государства",

– заверил Андрейченко.

При этом он отметил, что главным партнером Белоруссии остается все-таки Россия, поэтому Минск продолжит строительство Союзного государства, передает БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко перечислил плюсы, которые РФ и РБ получили от взаимной интеграции. В пятницу, 2 апреля, Москва и Минск отмечают День единения.