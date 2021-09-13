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Белорусские учебники истории переписали после выборов 2020 года
13 сентября 2021, 13:50 • 107 • Политика
Упоминаний критиковавших Лукашенко людей там больше нет
Имя Светланы Алексиевич, скандальной писательницы, которая вошла в Координационный совет Белоруссии в августе прошлого года, не упоминается в учебниках по истории государства для одиннадцатиклассников. Та же история обстоит и со Станиславом Шушкевичем.
Последний выступал одним из трех подписантов Беловежских соглашений в 1991 году, которыми констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности", а также провозглашалось создание СНГ.
Согласно приведенным данным, в учебнике рассматривается лишь история Белоруссии с конца XIX по начало XXI века. Упоминается, правда, главный соперник Лукашенко в президентской гонке 1994 года Вячеслав Кебич в контексте политика, который "контролировал СМИ и госаппарат", однако уступивший действующему главе государства.
Сам подписант Беловежских соглашений уже отреагировал на ситуацию, заявив, что ему известно о произошедшем. По мнению Шушкевича, образованность президента оставляет желать лучшего, передает "Говорит Москва".
"Ему служат. Нашим государством управляют силовики. Рассуждения о том, что кто-то что-то сделал, что им не нравится сейчас, это надо все убрать", – высказался политик.
Шушкевич также сообщил, что исключение имени из новейшей истории страны его совершенно не беспокоит.
О бегстве Алексиевич из Белоруссии стало известно в сентябре 2020 года: писательница отправилась в Германию. Помощница писательницы сообщила, что лауреат Нобелевской премии вернется в страну лишь после смены политической обстановки в республике и улучшения своего здоровья.
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