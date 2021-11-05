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Белорусские солдаты начали стрелять в поляков на границе - СМИ

05 ноября 2021, 13:20  •  327 • Политика
Фото: Attila Husejnow/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Варшава обвиняет Минск в провокациях
Последние три дня польское Минобороны заявляет об обострении ситуации на границе с Белоруссией – и якобы к этому причастны именно белорусские пограничники. 
Поляки уверяют, что вооруженные белорусские силовики нарушили границу между странами. Пограничники Польши рассказывают, что вдоль выстроенной между странами стены регулярно курсирует автомобиль, из которого транслируют записи плача и криков детей. А некоторое время назад один из белорусских солдат и вовсе попытался выстрелить в поляка, правда сделать это намеревался из сигнального пистолета, который дал осечку. Как пишет "Спутник. Беларусь", до этого в Варшаве заявляли, что белорусы перебрасывают через границу взрыв пакеты и муляжи взрывного устройства. 
Официальный представитель ГПК Антон Бычковский уверяет, что все обвинения Польши – "пустая болтовня". В свою очередь он заявил, что белорусская сторона обладает реальными доказательствами того, как польские пограничники применяют против беженцев оружие. 

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