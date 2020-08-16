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Белорусские СМИ намерены бастовать: Журналисты встретились с властями под крики манифестантов
16 августа 2020, 15:25 • 92 • Политика
В Минске местные журналисты, работающие в государственной Белтелерадиокомпании, встретились с представителями власти под крики манифестантов, которые устроили несанкционированную демонстрацию под окнами здания компании. После этой беседы некоторые сотрудники прессы заявили, что намерены бастовать с начала следующей недели.
Рядом со зданием государственной Белтелерадиокомпании в белорусской столице развернулась демонстрация, сообщает репортёр агентства "РИА Новости".
Это произошло в тот момент, когда туда прибыли пресс-секретарь лидера республики Наталья Эйсмонт и официальный представитель верхней палаты Национального собрания страны Наталья Кочанова.
Они участвовали в экстренном совещании с работниками компании, которое проходило в закрытом режиме. Между тем протестующие выкрикивали лозунги под окнами здания.
Сотрудники Белтелерадиокомпании позже рассказали корреспонденту ТАСС об итогах встречи. Они поделились, что задали вопросы представителям власти по поводу происходящих в Белоруссии тревожных событий и того, как они освещаются на госканалах.
Некоторые собеседники агентства отмечали, что не услышали внятных ответов со стороны Эйсмонт и Кочановой, а потому намерены с начала следующей недели запустить трудовой бойкот в рамках своей компании.
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