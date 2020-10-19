Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули

"Партизанский марш" стал одной из самых массовых протестных акций за последнее время. Сотрудники милиции выставили на улицах кордоны, мешая продвижению колонны, и начали задерживать нарушителей порядка. Среди задержанных оказался журналист издания "Белорусы и рынок" Артём Майоров.

Как сообщает РИА "Новости", не обошлось без столкновений. Протестующие начали забрасывать бойцов ОМОН камнями, те в ответ применили резиновые пули, чтобы разогнать толпу.

Напомним, что на днях лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту страны Александру Лукашенко три условия. Она потребовала, чтобы он ушёл в отставку, запретил милиции применять силу и освободил всех "политзаключённых". На всё это Тихановская дала 13 дней. Оппозиционерка пообещала продолжить массовые протесты и устроить масштабную забастовку рабочих, если её ультиматум не будет выполнен.