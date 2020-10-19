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Белорусские "партизаны" тысячами вышли на улицу. ОМОН применил резиновые пули

19 октября 2020, 06:45  •  353 • Политика
В Минске проходит так называемый "Партизанский марш". Тысячи протестующих вышли на Партизанский проспект с несанкционированной акцией. ОМОН применил резиновые пули.
"Партизанский марш" стал одной из самых массовых протестных акций за последнее время. Сотрудники милиции выставили на улицах кордоны, мешая продвижению колонны, и начали задерживать нарушителей порядка. Среди задержанных оказался журналист издания "Белорусы и рынок" Артём Майоров.
Как сообщает РИА "Новости", не обошлось без столкновений. Протестующие начали забрасывать бойцов ОМОН камнями, те в ответ применили резиновые пули, чтобы разогнать толпу.
Напомним, что на днях лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту страны Александру Лукашенко три условия. Она потребовала, чтобы он ушёл в отставку, запретил милиции применять силу и освободил всех "политзаключённых". На всё это Тихановская дала 13 дней. Оппозиционерка пообещала продолжить массовые протесты и устроить масштабную забастовку рабочих, если её ультиматум не будет выполнен.

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