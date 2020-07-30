Белорусские пограничники усилили контроль на границе с Россией

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Аналогичные меры приняты на КПП с Украиной

После задержания россиян, которых в Минске считают бойцами частной военной компании "Вагнер", белорусские пограничники усилиил оперативное прикрытие границы с Россией. Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на телеграм-канал Госпогранкомитета.

Сообщается, что пограничники готовы "противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которын несут угрозу пограничной безопасности.

Параллельно, как передает министерство иностранных дел Белоруссии, усилен контроль и белорусско-украинской границе "в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах". Ранее в Минске заявили, что некоторые задержанные, по их версии, воевали в Донецкой и Луганской областях. При этом известно, что у некоторых боевиков украинское происхождение и гражданство.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с члена Совета Безопасности и уже назвал то, что произошло – чрезвычайным происшествием.

Глава республики уже поручил пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к средствам массовой информации, включая телеграм-каналы, "чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали". "Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, – сказал Лукашенко, – не виноваты, хорошо, у нас нет целей опорочить близкую нам страну".

Ранее эксперты в России назвали задержание провокацией и напрямую связали его с предстоящими выборами, а также "обидами" Минска на Кремль.