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Белорусские пограничники усилили контроль на границе с Россией

30 июля 2020, 19:05  •  94 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Аналогичные меры приняты на КПП с Украиной
После задержания россиян, которых в Минске считают бойцами частной военной компании "Вагнер", белорусские пограничники усилиил оперативное прикрытие границы с Россией. Об этом сообщает "БЕЛТА" со ссылкой на телеграм-канал Госпогранкомитета.
Сообщается, что пограничники готовы "противодействовать противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, которын несут угрозу пограничной безопасности.
Параллельно, как передает министерство иностранных дел Белоруссии, усилен контроль и белорусско-украинской границе "в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах". Ранее в Минске заявили, что некоторые задержанные, по их версии, воевали в Донецкой и Луганской областях. При этом известно, что у некоторых боевиков украинское происхождение и гражданство.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание с члена Совета Безопасности и уже назвал то, что произошло – чрезвычайным происшествием.
Глава республики уже поручил пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к средствам массовой информации, включая телеграм-каналы, "чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали". "Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно, – сказал Лукашенко, – не виноваты, хорошо, у нас нет целей опорочить близкую нам страну".
Ранее эксперты в России назвали задержание провокацией и напрямую связали его с предстоящими выборами, а также "обидами" Минска на Кремль.

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