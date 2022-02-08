|
Белорусские пограничники озвучили маршрут залетевшего из Латвии Ан-2
08 февраля 2022, 18:40 • 88 • В мире
В Госпогранкомитете республики сообщили, что нарушение воздушной границы произошло утром 8 февраля.
Пограничники Белоруссии засекли латвийский Ан-2, который нарушил воздушную границу страны. По информации Госпогранкомитета республики, воздушный борт вторгся на территорию страны на 300 метров.
По информации комитета, самолёт облетел пункт пропуска "Урбаны", а затем вернулся в Латвию.
Отмечается, что инцидент был зафиксирован утром 8 февраля.
В пограничном ведомстве напомнили, что это уже не первый случай нарушения границы республики иностранными летательными аппаратами.
В начале декабря 2021 года украинский вертолёт залетел на территорию Белоруссии в районе пункта пропуска Новая Рудня в Гомельской области, а через месяц - 24 января 2022 года - был зафиксирован факт нарушения границы в районе пункта Хмелище Брестской области. Тогда нарушение было осуществлено украинским беспилотным летательным аппаратом.
Подпишитесь на нас
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 февраля 2022, 10:15
|
03 февраля 2022, 11:30
|
05 февраля 2022, 13:05
|
03 февраля 2022, 03:55
|
04 февраля 2022, 02:40
|
04 февраля 2022, 21:55
|
06 февраля 2022, 07:45