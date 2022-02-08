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Белорусские пограничники озвучили маршрут залетевшего из Латвии Ан-2

08 февраля 2022, 18:40  •  88 • В мире
В Госпогранкомитете республики сообщили, что нарушение воздушной границы произошло утром 8 февраля.
Пограничники Белоруссии засекли латвийский Ан-2, который нарушил воздушную границу страны. По информации Госпогранкомитета республики, воздушный борт вторгся на территорию страны на 300 метров.
По информации комитета, самолёт облетел пункт пропуска "Урбаны", а затем вернулся в Латвию.
Отмечается, что инцидент был зафиксирован утром 8 февраля.
В пограничном ведомстве напомнили, что это уже не первый случай нарушения границы республики иностранными летательными аппаратами.
В начале декабря 2021 года украинский вертолёт залетел на территорию Белоруссии в районе пункта пропуска Новая Рудня в Гомельской области, а через месяц - 24 января 2022 года - был зафиксирован факт нарушения границы в районе пункта Хмелище Брестской области. Тогда нарушение было осуществлено украинским беспилотным летательным аппаратом.

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