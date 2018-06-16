Белорусские партизаны – алкоголики и мародёры?

В Белоруссии презентуют книгу, очерняющую партизанское движение

В Витебске издатели задумали презентовать книгу Богдана Мусяла «Советские партизаны в 1941-1944 годах. Мифы и реальность». Перевод на белорусский с немецкого. Книга издана ТАА «Інбелкульт» в российском Смоленске (?!). Мусял – польский историк, сотрудник Института национальной памяти (ведомство, где предметно занимаются переписыванием истории). Книжку про партизанское движение он сваял ещё десять лет назад, в 2009 году. Теперь с её помощью, судя по всему, будут разрушать память народа о партизанском движении в Беларуси и о войне, которая для белорусов была Великой Отечественной.

Мусяла с его «альтернативной историей» двигают в массы – увесистый томик почти в 600 страниц предлагается за 17,90 белорусских рублей.

Сразу же во введении сообщается, что война была «немецко-советской», а тема партизанского движения в СССР – «наиболее идеологизированной». Далее читателя ставят перед «фактом», что широкая поддержка партизанского движения в Белоруссии – миф. Да и сами партизаны, дескать, не были ни интернационалистами, ни людьми высокой морали. И смотреть на них нужно «критическим взглядом». Через призму, надо полагать, польскую – там лучше знают историю Белоруссии.

При этом даже советскую статистику «исследователь» партизанского движения ставит под сомнение: мол, не могла численность населения БССР за два года (в 1938-1939 гг.) вырасти на 370 тысяч человек, ведь были же сталинские массовые репрессии, значит, статистика их скрывала!

Рассказывает автор и о том, что «сегодняшние западные области Беларуси… были в 1939 году заняты и аннексированы Красной Армией», и если вначале большинство белорусов приветствовали Советскую власть, то потом «пассивно сопротивлялись» Советам. При чём здесь партизаны, спросите? А всё просто – к партизанам автор относит не только советских партизан, но и коллаборационистов, в том числе украинских бандеровцев!

«С ростом партизанского движения в 1942 году положение населения всё более ухудшалось. На лавиноподобный рост количества партизанских акций и нападений немецкие оккупанты реагировали малыми и большими операциями, которые формально были направлены против партизан. В первую очередь от этого страдало местное население тех территорий, где шли бои», – пишет поляк. Чувствуете, как тонко читателю навязывается мысль о том, что партизанское движение в Белоруссии спровоцировало террор гитлеровцев против местного населения, а с самими партизанами они боролись лишь «формально»!

Далее осторожно сказано о том, что партизанская борьба привела к геноциду белорусов. А укрепление партизанского движения в трактовке Мусяла было связано с тем, что белорусы вынуждены были податься в партизаны.

В общем, не будь белорусских партизан, «пили бы баварское».

Такая вот идеологическая мина подкладывается под современную Беларусь, для которой партизанское движение – особая гордость. Теперь история белорусских партизан, написанная поляком и переведённая с немецкого, будет шаг за шагом вползать в общество – в виде презентаций, дискуссий, публикаций в оппозиционных СМИ (творение Мусяла активно продвигает «Наша Ніва»). В конце февраля – начале марта 2018 года на XXV Международной книжной ярмарке в Минске книга Богдана Мусяла была представлена издательством. Теперь, видимо, она путешествует по Белоруссии и уже добралась до Витебска. Ролики про книгу о «мифах» про советских партизан появились в социальных сетях.

«Наша Ніва», рекламируя книгу, отмечает, что «автор не обошёл таких вопросов, как алкоголизм и антисемитизм советских партизан, их нападения на мирное население». Образ советского партизана, который хочет всучить белорусам оппозиция вкупе с польским историком, – это образ пьяницы и ксенофоба, мародёра и бандита. Партизаны зачем-то кошмарили гитлеровцев, провоцируя их мстить мирному населению. И партизанское движение в Белоруссии наполняется совершенно другим смыслом.

Остаётся вопрос: кому выгодно, чтобы книга Богдана Мусяла бродила по белорусским городам и весям?

Соб. корр. ФСК