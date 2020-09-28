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Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий

28 сентября 2020, 00:05  •  100 • Политика
Бывший дипломат и директор театра имени Янки Купалы Павел Латушко, ныне занимающий статус члена так называемого Координационного совета оппозиции, заявил о готовности организовать "зарубежный МИД Белоруссии".
Белорусская оппозиция готова организовать МИД Белоруссии за рубежом. C такой идеей выступил бывший дипломат и экс-директор Купаловского театра Павел Латушко.
По его словам, альтернативную структуру организовать будет несложно, тем более что об отставке заявил ещё ряд дипломатов, пояснил он в интервью "Дождю".
Белорусская оппозиция, заявил он, готова принять страну на переходный период, у них есть наработки по антикризисному плану. Впрочем, указал он, уехавшие из страны оппозиционеры готовы даже вернуться на родину, однако для возвращения необходимы гарантии как ЕС, так и России.
Судя по его словам, план организации МИД за рубежом не обсуждался с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской, которая находится в Литве. Но, убеждён Латушко, она поддержит этот план.
"Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства и передачи законным образом власти в соответствующие руки реального победителя избирательной кампании", - добавил он.

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