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Белорусские кавээнщики отказались выступать в Крыму: Названы три причины

19 июля 2020, 09:00  •  202 • Политика
Белорусская команда КВН "Дети Тьюринга" отказалась выступать в Высшей лиге 2020 года, так как четвертьфинал Конкурса весёлых и находчивых состоится в Крыму. Белорусы назвали три причины, которые останавливают их от поездки.
Свои объяснения юмористы изложили в видеообращении, которое было опубликовано на странице команды в соцсети "ВКонтакте".
Как и обещали, рассказываем вам о причинах, по которым мы приняли решение не принимать участия в 1/4 Высшей лиги, а также о наших дальнейших планах на этот сезон и не только, - говорится в записи.
Первой причиной, побудившей белорусов отказаться от участия в конкурсе, стала эпидемия коронавируса, которая продолжает набирать обороты в их стране. Вторая причина - политическая. Кавээнщики отметили, что Киев может закрыть им въезд, если они посетят Крым, а многие участники команды имеют на Украине родственников.
Третья причина связана со второй. Белорусский государственный университет, от имени которого выступают "Дети Тьюринга", имеет партнёрские связи с украинскими вузами. Поездка в Крым будет означать расторжение этих связей.

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