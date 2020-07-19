Белорусские кавээнщики отказались выступать в Крыму: Названы три причины

Свои объяснения юмористы изложили в видеообращении, которое было опубликовано на странице команды в соцсети "ВКонтакте".

Как и обещали, рассказываем вам о причинах, по которым мы приняли решение не принимать участия в 1/4 Высшей лиги, а также о наших дальнейших планах на этот сезон и не только, - говорится в записи.

Первой причиной, побудившей белорусов отказаться от участия в конкурсе, стала эпидемия коронавируса, которая продолжает набирать обороты в их стране. Вторая причина - политическая. Кавээнщики отметили, что Киев может закрыть им въезд, если они посетят Крым, а многие участники команды имеют на Украине родственников.

Третья причина связана со второй. Белорусский государственный университет, от имени которого выступают "Дети Тьюринга", имеет партнёрские связи с украинскими вузами. Поездка в Крым будет означать расторжение этих связей.