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Белорусские БТР идут к границе с Россией? Иностранные СМИ уже раструбили о вторжении

04 августа 2020, 12:50  •  124 • Политика
Белорусские БТР идут к границе с Россией. К такому выводу пришли некоторые СМИ, а иностранные коллеги уже раструбили о возможном вторжении РФ.
На YouTube-канале "Новой газеты" появилось видео с названием "Колонна белорусских БТРов движется к российской границе". Зарубежное издание Defence Blog на основе 10-секундного ролика низкого качества сделало определённые выводы.
В статье говорится, что в Минске боятся вторжения со стороны России. Накануне президентских выборов в Белоруссии политическая обстановка нестабильна, чем якобы хотят воспользоваться русские.
"Россия может реализовать украинский сценарий оккупации части территорий в преддверии августовских президентских выборов", - пишет зарубежное издание.
В качестве аргумента приводится случившийся на прошлой неделе арест нескольких десятков граждан России, которые, по сообщению агентства БелТА, являются "боевиками частной компании Вагнера". Они носили военную форму и вели себя не как туристы, поэтому вызвали подозрения. По распространённой белорусскими СМИ информации, наёмники прибыли в Минск для дестабилизации обстановки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что задержанные граждане России направлялись в Турцию через Белоруссию и не планировали задерживаться в Минске.

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