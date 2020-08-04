Белорусские БТР идут к границе с Россией? Иностранные СМИ уже раструбили о вторжении

На YouTube-канале "Новой газеты" появилось видео с названием "Колонна белорусских БТРов движется к российской границе". Зарубежное издание Defence Blog на основе 10-секундного ролика низкого качества сделало определённые выводы.

В статье говорится, что в Минске боятся вторжения со стороны России. Накануне президентских выборов в Белоруссии политическая обстановка нестабильна, чем якобы хотят воспользоваться русские.

"Россия может реализовать украинский сценарий оккупации части территорий в преддверии августовских президентских выборов", - пишет зарубежное издание.

В качестве аргумента приводится случившийся на прошлой неделе арест нескольких десятков граждан России, которые, по сообщению агентства БелТА, являются "боевиками частной компании Вагнера". Они носили военную форму и вели себя не как туристы, поэтому вызвали подозрения. По распространённой белорусскими СМИ информации, наёмники прибыли в Минск для дестабилизации обстановки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что задержанные граждане России направлялись в Турцию через Белоруссию и не планировали задерживаться в Минске.